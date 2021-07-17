亞州重驗大選選票 300萬張僅182張可疑

亞利桑納州動用大批人力物力稽查選票，僅查獲極少數可疑選票，無法動搖選舉結果。(美聯社)

2020年總統大選的結果對許多人而言已蓋棺論定，但川普 及部分共和黨 支持者，仍在蒐集選舉舞弊的證據，特別是此次大選意外紅轉藍的亞利桑納州 ；最新的調查結果顯示，鳳凰城300萬張選票中，僅發現182張可疑選票。不論這182張選票最後是否被推翻，都難以撼動選舉結果。

另方面，亞歷桑納州參議會共和黨團聘請下，對2020年大選馬瑞波卡郡(Maricopa County)選票進行稽查的民間包商15日說，並沒有充分訊息能夠完成調查報告，州議員應該發出傳票調閱更多資料，並且進入選民家中搜查。

隨著稽核進度的深入，確實有一些意外的發現。本次在鳳凰城發現的182張可疑選票中，有四起存有選舉舞弊的可能。司法機關表示，這四起案件中，有兩起是共和黨人、兩起是民主黨人，說明選舉舞弊不是哪一個黨派的才會做的事，而是兩黨都會有的行為。

亞利桑納州的選務官員指出，選舉稽核到現階段後，發現可疑選票中最常出現的有兩個問題，其一是意圖為大選前過世的親友領取選票；其二則是是郵寄選票後，又現身投開票所領票。前者通常涉及較嚴重的選舉舞弊，後者通常只是忘記自己曾經郵寄選票而已，但也不能排除有個別選民刻意為之。

主導選票稽查的共和黨籍亞歷桑納州參議會主席凱倫．范恩(Karen Fann)表示，重新驗票稽核的目的不是為了推翻選舉結果，而是找出選舉過程中有沒有問題，並讓相信川普主張的選民看看這些證據。她說：「很多人說舞弊沒證據，那就來查核。如果真的沒問題，那當然最好；但如果真的有問題，那我們就該好好討論如何避免這種問題再度發生。」

但美聯社報導，馬瑞波卡郡選票稽核越拖越久，共和黨陣營某些人士開始擔心，選舉制度公信力遭到嚴重質疑的情況下，明年選舉恐將讓選民失去投票意願。然而，只要稽核工作持續進行，前總統川普及共和黨人士就有話題可以繼續炒作，能夠暢談沒有根據的選舉舞弊。

共和黨籍亞歷桑納州參議會主席范恩(Karen Fann)表示，仍在考慮是否在稽核行動中加入新措施。