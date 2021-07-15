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歐盟首推「碳邊境稅」 美欲跟進 反對聲音如何解決？

編譯洪毅／綜合14日電
歐盟為減低碳排放，推動多個減排法案，包括從2035年起禁售汽油和柴油車。圖為歐盟總部比利時的汽車堵塞情況。（美聯社）
歐盟為減低碳排放，推動多個減排法案，包括從2035年起禁售汽油和柴油車。圖為歐盟總部比利時的汽車堵塞情況。（美聯社）

世界上最主要的經濟體現在都有野心勃勃的計畫，以實現減少二氧化碳等溫室氣體排放的目標：「華爾街日報」報導，歐盟現在有意祭出世界上第一個「碳邊境稅」；中國則將啟動世界上最大的「碳排放權市場」。

而在美國，拜登總統提出的計畫同樣具有雄心，例如其可再生能源計畫中，要讓美國的發電在2035年「碳排放清零」等，乃至在美國政府擔心歐盟邊境碳稅是否會對美國造成衝擊的時候，有意推出自家的邊境碳稅，但是內部的反對聲音仍有待解決。

歐盟於14日提出廣泛的「歐洲綠色政綱」(European Green Deal)，是當前主要經濟體中最具雄心者；該計畫的目標是2030年排放的汙染物須較2005年的水準減少61%，可再生能源使用占比要從現在的20%提高到2030年的20%，以實現2030年的碳排放較1990年低55%，2050年時完全實現「碳中和」的法律目標。

要達成此目標，歐盟的家庭及工業生產須加速減少碳排放，歐盟提出的計畫包括上調碳交易市場「歐盟碳排放交易體系」(EU ETS)的碳價，還有開徵世界上第一個「碳邊境稅」等。

所謂「碳邊境稅」，旨在防止企業將產線轉移到碳排放管制沒那麼嚴格的國家；按歐盟的計畫，當地進口商須提交進口產品的碳排放數據，之後依照EU ETS的價格徵收碳價。此舉將足以重構全球供應鏈，也不免引起開發中國家的擔憂及不滿。

歐洲聯盟執行委員會(European Commission)宣布對抗氣候變遷的大規模計畫中，包括2035年起禁止銷售新的汽油車、柴油車和油電混合動力車。聲明中說：「到了2035年，所有登記的新車將會是零排放。」

中國則計畫在本周啟動「碳排放權交易市場」，一開始的時候就有2225家企業加入，之後還會擴大，這些企業占全球約七分之一的石化燃料造成的碳排放；「碳排放權交易市場」不但將是世界上規模最大的碳交易市場，而且此市場的推出，還將讓全球碳交易市場涵蓋的碳排放範圍翻倍。

中國是世界上碳排放量最大的國家，不過政府希望國內的碳排放能在2030年觸頂，2060年實現碳中和。

歐盟 邊境 美國

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