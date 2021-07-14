我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增本土確診17例、6死 北市10例最多

反亞裔歧視 加州1.6億預算案 紐森簽署

流感疫苗降低新冠重症風險？專家：不能取代新冠疫苗

編譯郭宣含／綜合13日電
圖為在接種率偏低的密西西比州，68歲的桂勒提接受疫苗注射。(美聯社)
圖為在接種率偏低的密西西比州，68歲的桂勒提接受疫苗注射。(美聯社)

最新研究顯示，新冠病患若已接種年度流感疫苗後才染疫，他們可能對於新冠肺炎重症具部分防護力，例如中風、敗血症和深部靜脈栓塞(DVT)，但無法降低染疫死亡風險；不過專家呼籲，流感疫苗不能取代新冠疫苗，民眾仍應盡快施打新冠疫苗。

這項新研究收集來自全球新冠病患的數據，並在歐洲臨床微生物暨感染症會議(ECCMID)報告，其中指出染疫前接種流感疫苗的人，因新冠肺炎症狀而到急診室或轉去加護病房的風險比較低。

邁阿密大學米勒醫學院(University of Miami Miller School of Medicine)研究人員將3萬7377名病患分成兩組，這些病患因年齡、肥胖、慢性阻塞性肺疾病(COPD)、抽菸等健康因素而具有新冠重症風險；第一組在接種流感疫苗兩周至六個月後感染新冠肺炎，第二組則未接種流感疫苗但也染疫。

研究團隊比較兩組病患檢測為陽性120天內，出現15種病症的發生率，這些重症包括中風、敗血症、DVT、肺栓塞、急性呼吸衰竭、急性呼吸窘迫症候群(ARDS)、關節痛、腎功能衰竭、厭食症、心臟病、肺炎、上急診、住院、送加護病房和死亡。

研究人員發現在未接種流感疫苗組中，病患住進加護病房的機率提高20%，敗血症機率增加45%，中風和急診風險也分別提高58%。

不過研究人員表示，打流感疫苗後染疫的死亡風險並未降低。

目前不清楚流感疫苗如何對新冠肺炎具防護力，研究團隊認為，這項新發現將鼓勵更多相關研究。

邁阿密大學米勒醫學院研究助理蘇珊·塔吉歐芙(Susan Taghioff)表示：「拜技術新穎所賜，流感疫苗可能有助於遲疑接種新冠疫苗者。」

不過她提醒，即便如此，流感疫苗絕不可取代新冠疫苗，研究團隊呼籲民眾盡快接種新冠疫苗。

研究團隊指出，持續敦促接種流感疫苗，也許有助全球對抗流感和新冠肺炎可能同時出現的「雙重大流行病」(twindemic)局面。

流感疫苗 新冠肺炎 中風

上一則

歐盟未接受印度生產AZ疫苗 被批歧視、不科學

下一則

CDC官員：第3劑疫苗副作用恐更大 目前防禦力已夠

延伸閱讀

染疫影響備戰 英國網壇一姐康塔退出東京奧運

染疫影響備戰 英國網壇一姐康塔退出東京奧運
日本東京都首例 未滿10歲女童染疫變重症

日本東京都首例 未滿10歲女童染疫變重症
印尼單日確診逾4萬 血清研究：雅加達近半居民曾染疫

印尼單日確診逾4萬 血清研究：雅加達近半居民曾染疫
挺川普社媒Getter上線 逾50萬人註冊…駭客馬上來

挺川普社媒Getter上線 逾50萬人註冊…駭客馬上來

熱門新聞

自總統被刺殺之後，海地政府一共擊斃3人、生俘17人，但卻還有至少8名傭兵刺客仍在逃亡。圖為其中一名被扣押的嫌犯。(歐新社)

殺死海地總統的美國人？定居佛州的刺客什麼來頭

2021-07-09 08:01
台灣駐海地大使館。圖／取自台灣駐海地大使館臉書

華郵分析：台灣如何會捲入海地的政治危機？

2021-07-09 10:23
白宮發言人莎奇在媒體簡報會上表示，白宮COVID-19應變小組5日推文中秀出中華民國國旗是無心之過。(美聯社)

推文放中華民國國旗 白宮將其刪除 承認是錯誤

2021-07-08 20:05
新州卡維爾冰淇淋店華裔東主尼爾森·鄭(左一)今年2月染新冠肺炎去世後，當地民眾十分懷念他；有前員工決定買下該店經營，傳承他的精神。圖為尼爾森·鄭與家人。(取材自臉書)

華裔冰淇淋店主染疫亡 前員工頂下店面 傳承他精神

2021-07-08 07:08
海地總統摩依士與第一夫人瑪婷在2020年1月的合影。(Getty Images)

重傷住院治療海地第一夫人 首度發表公開聲明

2021-07-10 15:57
海地總統摩依士遭暗殺一事震驚世界，而海地國家警察局長11日在記者會上表示，一名居住在佛羅里達州、海地出生的醫生被視為重點嫌疑人逮捕，據悉這位醫生密謀成為海地總統。(路透)

海地警方逮捕「醫師主謀」 警察首長：他想篡位當總統

2021-07-12 10:41

超人氣

更多 >
把尿布丟入機艙廁所垃圾桶 西雅圖女醫師遭禁飛

把尿布丟入機艙廁所垃圾桶 西雅圖女醫師遭禁飛

比爾蓋茲首談離婚 差點落淚：我一手搞砸了

比爾蓋茲首談離婚 差點落淚：我一手搞砸了
美官員：第2劑疫苗副作用機率大 第3劑機率恐更大

美官員：第2劑疫苗副作用機率大 第3劑機率恐更大
家常煎蛋「加這1料」變超好吃 網友驚：從沒看過

家常煎蛋「加這1料」變超好吃 網友驚：從沒看過
傳拜登政府將首次警告香港美企 準備擴大對中制裁

傳拜登政府將首次警告香港美企 準備擴大對中制裁