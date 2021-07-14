流感疫苗降低新冠重症風險？專家：不能取代新冠疫苗

圖為在接種率偏低的密西西比州，68歲的桂勒提接受疫苗注射。(美聯社)

最新研究顯示，新冠病患若已接種年度流感疫苗 後才染疫，他們可能對於新冠肺炎 重症具部分防護力，例如中風 、敗血症和深部靜脈栓塞(DVT)，但無法降低染疫死亡風險；不過專家呼籲，流感疫苗不能取代新冠疫苗，民眾仍應盡快施打新冠疫苗。

這項新研究收集來自全球新冠病患的數據，並在歐洲臨床微生物暨感染症會議(ECCMID)報告，其中指出染疫前接種流感疫苗的人，因新冠肺炎症狀而到急診室或轉去加護病房的風險比較低。

邁阿密大學米勒醫學院(University of Miami Miller School of Medicine)研究人員將3萬7377名病患分成兩組，這些病患因年齡、肥胖、慢性阻塞性肺疾病(COPD)、抽菸等健康因素而具有新冠重症風險；第一組在接種流感疫苗兩周至六個月後感染新冠肺炎，第二組則未接種流感疫苗但也染疫。

研究團隊比較兩組病患檢測為陽性120天內，出現15種病症的發生率，這些重症包括中風、敗血症、DVT、肺栓塞、急性呼吸衰竭、急性呼吸窘迫症候群(ARDS)、關節痛、腎功能衰竭、厭食症、心臟病、肺炎、上急診、住院、送加護病房和死亡。

研究人員發現在未接種流感疫苗組中，病患住進加護病房的機率提高20%，敗血症機率增加45%，中風和急診風險也分別提高58%。

不過研究人員表示，打流感疫苗後染疫的死亡風險並未降低。

目前不清楚流感疫苗如何對新冠肺炎具防護力，研究團隊認為，這項新發現將鼓勵更多相關研究。

邁阿密大學米勒醫學院研究助理蘇珊·塔吉歐芙(Susan Taghioff)表示：「拜技術新穎所賜，流感疫苗可能有助於遲疑接種新冠疫苗者。」

不過她提醒，即便如此，流感疫苗絕不可取代新冠疫苗，研究團隊呼籲民眾盡快接種新冠疫苗。

研究團隊指出，持續敦促接種流感疫苗，也許有助全球對抗流感和新冠肺炎可能同時出現的「雙重大流行病」(twindemic)局面。