中國稱在西沙海域驅離美艦 遭美海軍駁斥

美國海軍「本福德號」導彈驅逐艦7月12日在南中國海執行航行自由行動。(美國海軍推特)

美國 海軍12日駁斥中國 軍方所稱在西沙群島「跟蹤監視並予以警告驅離 」美方軍艦的說法，並指出美國海軍是根據國際法，在帕拉塞爾群島(中國稱「西沙群島」)執行航行自由行動。

美國海軍第七艦隊12日在官網發表聲明說，「中華人民共和國對這次使命的聲明是錯誤的」。

第七艦隊聲明說，美國海軍「本福德號」(USS Benfold)導彈驅逐艦根據國際法執行了此次航行自由行動，然後繼續在國際水域執行正常行動，「這次行動反映了我們以維護航行自由及合法使用海洋為原則的承諾。正如『本福德號』在那裡所做的一樣，美國將繼續在國際法允許的任何地方飛越、航行和行動。中華人民共和國無論說什麼，都無法阻止我們」。

中國國防部網站當天發布中國南部戰區發言人田軍里大校的聲明稱，美軍「本福德號」導彈驅逐艦「未經中國政府批准，擅自闖入中國西沙領海，中國人民解放軍南部戰區組織海空兵力進行跟蹤監視並予以警告驅離」。

聲明還指責美軍「嚴重違反國際法和國際關係準則」，美國是「不折不扣的『南海安全風險製造者』」。

對中國軍方的聲明，美國海軍第七艦隊說，美國維護航行自由的原則，只要有國家的海上聲索主張違背1982年《海洋法公約》規定的國際法，美國將繼續捍衛這些權利和自由，「國際社會的任何成員都不應被威嚇或脅迫而放棄他們的權利和自由」。

西沙群島位於南中國海的西北部。中國大陸、越南、台灣都聲索對該島擁有主權。