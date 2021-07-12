三權早失衡…海地各方勢力蠢動 憲政面臨危機

海地總統摩依士8日遭刺殺後，留下權力真空；國會於10日簽署決議，呼籲由新政府取代現任代總理喬塞德(前中)。(美聯社)

海地總統摩依士 (Jovenel Moïse)8日遭刺殺，留下權力真空，目前其他位高權重者，包括國會議長，都在爭搶國家控制權；海地國會功能失調，權力繼承機制又不管用，這個凋蔽的加勒比海國家正陷入嚴重的政治及國安危機。

紐約時報 11日報導，海地國會應有30席，但因20席議員已屆期未選舉補實，目前現任議員只有10席，功能大為削弱，但他們大多數仍在10日簽署決議，呼籲由新政府取代現任代總理喬塞德(Claude Joseph)，另宣稱應由獲得其他幾個政黨支持的參院 議長蘭伯特(Joseph Lambert)出任臨時總統，直到2022年元月選出新國會為止。

蘭伯特現年60歲，出身農業專家，1995年當選國會下議院議員，2006年斬獲參院席次，目前任職參院議長第3任期，政壇經驗老練。

12個主張各不相同的政黨9日簽署「全國協議議定書」，支持參院的決定，呼籲48小時內就任命蘭伯特擔任臨時總統；參院決議另要求任命衛生部官員亨利(Ariel Henry)取代臨時總理喬塞德。

但海地的三權分立陷入嚴峻政治危機已逾一年，行政權因摩依士遇刺而動搖，立法權及司法權也面臨龐大壓力。

摩依士自2017年就任之後都不辦選舉，讓2020年1月以來，參院只剩10位議員；政府也不任命人選，補實司法高級委員會(Superior Council of the Judiciary)三年任期結束而開缺的職位。

海地「全國人權捍衛網」(National Network for the Defense of Human Rights)律師瑪麗‧杜琴納(Marie Rosy Auguste Ducena)指出，因為摩依士及其行政團隊動用一切手段，瓦解所有政府制度與機構，目前依憲法而論，想化解當前危機實無可能；不管向國會還是司法部門求助，都發現兩權力機構空空如也。