三權早失衡…海地各方勢力蠢動 憲政面臨危機

海地總統摩依士8日遭刺殺後,留下權力真空;國會於10日簽署決議,呼籲由新政府取代現任代總理喬塞德(前中)。(美聯社)

海地總統摩依士 (Jovenel Moïse)8日遭刺殺,留下權力真空,目前其他位高權重者,包括國會議長,都在爭搶國家控制權;海地國會功能失調,權力繼承機制又不管用,這個凋蔽的加勒比海國家正陷入嚴重的政治及國安危機。

紐約時報 11日報導,海地國會應有30席,但因20席議員已屆期未選舉補實,目前現任議員只有10席,功能大為削弱,但他們大多數仍在10日簽署決議,呼籲由新政府取代現任代總理喬塞德(Claude Joseph),另宣稱應由獲得其他幾個政黨支持的參院 議長蘭伯特(Joseph Lambert)出任臨時總統,直到2022年元月選出新國會為止。

蘭伯特現年60歲,出身農業專家,1995年當選國會下議院議員,2006年斬獲參院席次,目前任職參院議長第3任期,政壇經驗老練。

12個主張各不相同的政黨9日簽署「全國協議議定書」,支持參院的決定,呼籲48小時內就任命蘭伯特擔任臨時總統;參院決議另要求任命衛生部官員亨利(Ariel Henry)取代臨時總理喬塞德。

但海地的三權分立陷入嚴峻政治危機已逾一年,行政權因摩依士遇刺而動搖,立法權及司法權也面臨龐大壓力。

摩依士自2017年就任之後都不辦選舉,讓2020年1月以來,參院只剩10位議員;政府也不任命人選,補實司法高級委員會(Superior Council of the Judiciary)三年任期結束而開缺的職位。

海地「全國人權捍衛網」(National Network for the Defense of Human Rights)律師瑪麗‧杜琴納(Marie Rosy Auguste Ducena)指出,因為摩依士及其行政團隊動用一切手段,瓦解所有政府制度與機構,目前依憲法而論,想化解當前危機實無可能;不管向國會還是司法部門求助,都發現兩權力機構空空如也。