我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Delta強襲 美連4天新增確診破2萬例

與上海復興簽約了？台積電：正在與德國BNT原廠簽約

海地政壇一團亂…反對派領導人 傳刺殺前夕在華府遊說

編譯洪毅／綜合10日電
海地參議院提名參院議長蘭伯特出任臨時總統。（取材自臉書）
海地參議院提名參院議長蘭伯特出任臨時總統。（取材自臉書）

海地總統摩依士(Jovenel Moïse)7日遭到刺殺後，愈發凸顯海地詭譎而混亂的形勢：總統官邸侍衛竟毫髮無傷，有反對派在事件前頻繁與華府往來，更讓情勢晦暗不明的是，現在有三人主張有權力領導海地。

據「每日郵報」報導，海地反對派MTVAyiti領導人布洛斯(Pierre Boulos)曾在摩依士遭暗殺的前48小時、也就是5日時與前聯邦眾議員羅斯‧蕾緹南(Ileana Ros-Lehtinen)的幕僚長艾斯托皮尼亞恩(Art Estopinan)搭上線，作為布洛斯遊說華府的中間人。

但是布洛斯行事曾引發爭議；2004年時，布洛斯曾負責武器進口事宜，這些武器最終落到警方手上，而且還用於鎮壓反政府抗議，而當時的政府正是由美國所支持；此外，早在當時，外界就曾指控布洛斯等海地要員試圖籌組「私人軍隊」。

對於摩依士遭到刺殺，布洛斯對外堅決否認涉案，表示強力譴責，並稱這是海地「悲傷的時刻、黑暗的日子」。

刺殺摩依士的犯嫌已陸續被捕，多數為來自哥倫比亞的傭兵團，但仍疑點重重，尤其是官邸侍衛毫髮無傷；首都太子港首席檢察官克勞德(Bedford Claude)就說：「如果你負責總統的維安，那麼(案發時)你在哪裡？」

讓海地前景更加晦暗的是，現在有三人聲稱有統領海地的權力：臨時總理喬塞德(Claude Joseph)、尚未就任的總理亨利(Ariel Henry)、以及參議院議長蘭伯特(Joseph Lambert)。

造成爭議的原因是，摩依士在5日、也就是遭刺殺的二天前才任命亨利為總理，尚未正式就任，讓喬塞德聲稱自己「仍在履行職務」，並宣布全國戒嚴，允許執法人員入屋搜索及逮捕。

此舉這讓參議員杜蒙(Patrice Dumont)指責其「發動政變」，儘管選舉與政黨關係部長皮埃爾(Mathias Pierre)認定喬塞德有權力執行總理職務到9月26日大選為止，並指喬塞德的反對者「製造混亂」。

另一方面，蘭伯特則稱自己在參議院同意下，現在是海地的臨時總統，直到2022年1月國會改選為止。

此舉在憲法上有爭議，因為按現行憲法，總統空缺時，由國會推舉；但是自去年1月以來，海地眾議院就已完全沒有議員，參議院也只剩10名議員還在供職。事實上，這也代表亨利的任命無法走完程序，係由摩依士單方面為之。

摩依士 參議院 華府

上一則

海地臨時總統鬧雙包？參院議長、代理總理搶上位

下一則

氣候議題合作？共和黨參議員海格提警告：勿對中放軟

延伸閱讀

海地臨時總統「鬧雙包」 憲政危機加深

海地臨時總統「鬧雙包」 憲政危機加深
台駐海地大使館遇襲細節曝光 警衛躲車內助逮11名嫌犯

台駐海地大使館遇襲細節曝光 警衛躲車內助逮11名嫌犯

重傷住院治療海地第一夫人 首度發表公開聲明

重傷住院治療海地第一夫人 首度發表公開聲明
海地總統命案凶嫌妻：丈夫稱去多明尼加工作

海地總統命案凶嫌妻：丈夫稱去多明尼加工作

熱門新聞

自總統被刺殺之後，海地政府一共擊斃3人、生俘17人，但卻還有至少8名傭兵刺客仍在逃亡。圖為其中一名被扣押的嫌犯。(歐新社)

殺死海地總統的美國人？定居佛州的刺客什麼來頭

2021-07-09 08:01
白宮發言人莎奇在媒體簡報會上表示，白宮COVID-19應變小組5日推文中秀出中華民國國旗是無心之過。(美聯社)

推文放中華民國國旗 白宮將其刪除 承認是錯誤

2021-07-08 20:05
台灣駐海地大使館。圖／取自台灣駐海地大使館臉書

華郵分析：台灣如何會捲入海地的政治危機？

2021-07-09 10:23
疫情減緩，賭城拉斯維加斯再現炫麗奇觀之城，遊客湧入，賭城收入創新高。(美聯社)

遊客湧入賭城 擠爆舞池…內州卻確診數飆、住院率升

2021-07-04 06:59
中國日報指稱，近日有500多名中國理工科研究生申請赴美簽證時遭拒簽。圖為位於北京的美國大使館。(美聯社)

中媒：中國500多名理工科研究生 申請美簽遭拒

2021-07-05 23:14
圖為哥倫比亞大學畢業典禮上的中國留學生。示意圖，非當事人。（新華社）

500多名中國留學生赴美簽證被拒 北京：已嚴正交涉

2021-07-06 04:22

超人氣

更多 >
川普15歲小兒子又長高了？目測超過200公分

川普15歲小兒子又長高了？目測超過200公分
重傷住院治療海地第一夫人 首度發表公開聲明

重傷住院治療海地第一夫人 首度發表公開聲明
海地總統遇刺案疑點重重 刺殺變拘提 隨扈竟不在場

海地總統遇刺案疑點重重 刺殺變拘提 隨扈竟不在場
Delta強襲 美連4天新增確診破2萬例

Delta強襲 美連4天新增確診破2萬例
日研究：接種疫苗者 約3.5%九天內出現「莫德納手臂」

日研究：接種疫苗者 約3.5%九天內出現「莫德納手臂」