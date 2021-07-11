海地政壇一團亂…反對派領導人 傳刺殺前夕在華府遊說

海地參議院提名參院議長蘭伯特出任臨時總統。（取材自臉書）

海地總統摩依士 (Jovenel Moïse)7日遭到刺殺後，愈發凸顯海地詭譎而混亂的形勢：總統官邸侍衛竟毫髮無傷，有反對派在事件前頻繁與華府 往來，更讓情勢晦暗不明的是，現在有三人主張有權力領導海地。

據「每日郵報」報導，海地反對派MTVAyiti領導人布洛斯(Pierre Boulos)曾在摩依士遭暗殺的前48小時、也就是5日時與前聯邦眾議員羅斯‧蕾緹南(Ileana Ros-Lehtinen)的幕僚長艾斯托皮尼亞恩(Art Estopinan)搭上線，作為布洛斯遊說華府的中間人。

但是布洛斯行事曾引發爭議；2004年時，布洛斯曾負責武器進口事宜，這些武器最終落到警方手上，而且還用於鎮壓反政府抗議，而當時的政府正是由美國所支持；此外，早在當時，外界就曾指控布洛斯等海地要員試圖籌組「私人軍隊」。

對於摩依士遭到刺殺，布洛斯對外堅決否認涉案，表示強力譴責，並稱這是海地「悲傷的時刻、黑暗的日子」。

刺殺摩依士的犯嫌已陸續被捕，多數為來自哥倫比亞的傭兵團，但仍疑點重重，尤其是官邸侍衛毫髮無傷；首都太子港首席檢察官克勞德(Bedford Claude)就說：「如果你負責總統的維安，那麼(案發時)你在哪裡？」

讓海地前景更加晦暗的是，現在有三人聲稱有統領海地的權力：臨時總理喬塞德(Claude Joseph)、尚未就任的總理亨利(Ariel Henry)、以及參議院 議長蘭伯特(Joseph Lambert)。

造成爭議的原因是，摩依士在5日、也就是遭刺殺的二天前才任命亨利為總理，尚未正式就任，讓喬塞德聲稱自己「仍在履行職務」，並宣布全國戒嚴，允許執法人員入屋搜索及逮捕。

此舉這讓參議員杜蒙(Patrice Dumont)指責其「發動政變」，儘管選舉與政黨關係部長皮埃爾(Mathias Pierre)認定喬塞德有權力執行總理職務到9月26日大選為止，並指喬塞德的反對者「製造混亂」。

另一方面，蘭伯特則稱自己在參議院同意下，現在是海地的臨時總統，直到2022年1月國會改選為止。

此舉在憲法上有爭議，因為按現行憲法，總統空缺時，由國會推舉；但是自去年1月以來，海地眾議院就已完全沒有議員，參議院也只剩10名議員還在供職。事實上，這也代表亨利的任命無法走完程序，係由摩依士單方面為之。