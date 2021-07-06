遊太空、忙影視 貝佐斯下一步多采多姿

貝佐斯卸任亞馬遜執行長後，將重心轉向太空事業「藍源」(Blue Origin)等，他本人在本月20日也將上太空。(路透)

亞馬遜創辦人貝佐斯 交棒後，7月20日將搭自家藍源太空 公司的飛船遊太空，接著忙於開發自駕卡車、發展影視事業，他人生下一步是否繼續著重賺錢，沒人知道，但鐵定豐富多彩。

從他在Instagram上的發文可知，他對亞馬遜影視公司的獲獎甚感得意，想要買下米高梅電影製作廠，更顯示他對第八藝術科技化興趣極大。

他自創的電動車公司Rivian研製的小卡車，他就曾開到沙漠裡，觀看自家的太空火箭著陸。

不要以為他是吝嗇鬼。他雖然不贊同爭取提高薪資的工會，卻也不乏濟助窮人的慈善心腸。他和法國總統馬克宏討論過氣候變遷 造成遊民四處求生的問題，也向華盛頓州長英斯利(Jay Inslee)介紹過流浪漢庇護所。

他在2018年捐20億元成立的貝佐斯第一日基金，重點就是幫助流浪漢，並改善低收入家庭子弟的教育。他更曾成立100億元的貝佐斯地球基金贊助科學界、社運界和慈善團體解決氣候變化相關問題。

他說，氣候變遷是地球最大的威脅，希望和各界攜手，相信科學的效力，人類的合作，可以保存、保護自然環境，「我們可以拯救地球。」

貝佐斯和音樂人也相處融洽，Katy Perry、Lil Nas X和Lizzo等大明星是他的最愛，還說檢測自己的DNA後，發現自己100%是Lizzo樂團的頭號粉絲。

他的太空夢，18歲高中畢業那年就表露無遺：建太空旅館、太空遊樂區、移民兩、三百萬人到地球軌道上的殖民地，目的就是要「保存地球，把人類疏散出去，讓地球成為公園」。

結合科技與新聞業也是他「後半生」志趣。2013年他買下華盛頓郵報時，坦承對報業一無所知，「但對網際網路還略知一二，」這些年來對華郵內容透過網路傳播，也下了一些功夫，例如讓電子書Kindle用戶很容易看到郵報的新聞。