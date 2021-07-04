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卸任後第2場 川普佛州造勢 再批拜登政策

編譯林育正／綜合3日電
前總統川普3日晚於佛州舉辦卸任後第二場競選造勢活動，為共和黨國會議員參選人助選。他在演講中重砲批評拜登總統的政策。(取自Newsmax電視畫面)
前總統川普3日晚於佛州舉辦卸任後第二場競選造勢活動，為共和黨國會議員參選人助選。他在演講中重砲批評拜登總統的政策。(取自Newsmax電視畫面)

前總統川普為延續在共和黨內的影響力，並幫助盟友在明年期中選舉搶得先機，3日在佛羅里達州薩拉索塔(Sarasota)舉辦造勢活動。不過盟友佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis )未到場，被外界揣測兩人關係是否緊張。

川普的造勢活動名義上為慶祝獨立紀念日，現場雖下起大雨，依舊吸引不少支持者到場。造勢活動上，川普依舊猛烈抨擊拜登總統的治安與邊界問題。談起最近的暴力犯罪，他說：「結果那些城市都是民主黨的，這不是很有趣嗎？」

3日為川普在今年夏季的第二場造勢活動，而他始終對於在2024年參選總統持開放態度；但他最終是否參選，可能得視他面臨的官司以及調查而定。

德桑提斯的缺席，官方說法為專注在塞德市「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」的救難工作，但消息人士指出，德桑提斯在川普支持者中享有高人氣，使兩人種下心結。

德桑提斯幕僚長路基斯(Adrian Lukis)曾致電負責佛州造勢活動的川普幕僚葛拉斯納(Michael Glassner)，詢問考量公寓倒塌的慘劇，造勢是否仍按計劃進行；不過川普發言人莉茲.哈靈頓( Liz Harrington)表示造勢地點與公寓距離三個半小時車程，不影響救災。她也透露川普已要求團隊在現場「為受難者家屬募款」。

德桑提斯原本預計出席造勢，但幕僚指出他與川普通話，表示到公寓現場為州長的義務，兩人同意不出席造勢為正確的決定。接受媒體訪問，川普表示他要求德桑提斯別出席。

德桑提斯考量若與川普關係弄僵，將不利未來的政治生涯。但據傳川普日前聽聞德桑提斯設法募款，可能做為總統大選經費時，川普曾在顧問與好友面前發飆，大吼「他到底在幹什麼？」

在6月丹佛的一場保守派會議中，針對2024年總統大選候選人的民調，德桑提斯才以74%勝過川普的71%。不過德桑提斯現階段仍表示，重點為明年的州長選舉，無意競選總統。

川普 佛州

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