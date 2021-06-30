我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州預算大撒幣 1500萬戶可望退稅1100元

加州7月1日起新法上路 金門大橋過橋費再調漲

邁阿密樓塌／危機早浮現 公寓年久失修 停車場每月淹水

編譯洪毅／綜合29日電
唐娜與先生卡羅斯兩人29日在附近臨時組建的紀念牆憑弔失蹤與罹難的公寓居民，難掩悲傷。(美聯社)
唐娜與先生卡羅斯兩人29日在附近臨時組建的紀念牆憑弔失蹤與罹難的公寓居民，難掩悲傷。(美聯社)

佛州邁阿密-戴德郡瑟夫塞德市「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」(Champlain Towers South Condo)倒塌至今，有愈來愈多消息顯示，此公寓年久失修，或是存在潛在危險的問題多年來就一直為人所知，例如幾十年來，每個月都有海水倒灌進停車場，以及今年4月提出，高達1500萬元的修繕費等。

艾斯皮諾沙(William Espinosa)在事件發生後向CBS Miami電視台透露，他在1995年至2000年擔任公寓維修經理期間，每個月都會看到大量海水因滿潮而灌入尚普蘭大廈地下停車場，因此，停車場出現一或二呎深的積水，是不時會看到的景象。

鋼筋混凝土遭腐蝕 反應卻沒下文

鹽水會緩慢腐蝕鋼筋混凝土，尤其考慮到40年前尚普蘭大廈剛落成時的混凝土技術；艾斯皮諾沙說，他跟他的團隊不時會看到，地下室的鋼筋因為混凝土被腐蝕而裸露出來，曾經向公寓協會及公寓的建築經理反應此事，但是都石沉大海。

還有工程師在2018年示警，指公寓存在「重大結構問題」，游泳池周邊的防水材料應盡速更換，以免混凝土破壞呈「指數級蔓延」；游泳池的化學物也會腐蝕混凝土。

一匿名承包商也透露，他曾在倒塌36小時前到此公寓，主要是檢視游泳池問題，卻也發現停車場積水狀況讓他感到「震驚」，儘管他有幾十年到過「恐怖」現場的經驗。

影像顯示，公寓倒塌確實是從地下開始，儘管確切原因仍有待調查。

4月曾提1500萬元修繕費

另外，公寓協會主席沃德尼基(Jean Wodnicki)在4月9日曾向住戶發函，表示公寓因年久失修，維修費用高達1600萬元，由於協會財力有限，住戶須分攤1500萬元，每戶需付的金額從8萬元至33萬6000元不等。

沃德尼基當時就指出混凝土的劣化情況，並指停車場的狀況在過去幾年「尤其惡化」。

曾負責瑟夫塞德室內建築、對2018年的警告置之不理，甚至還稱「一切都好」的C.A.P. Government建築檢查員普列托(Rosendo Prieto)已遭停職；佛州南區大陪審團則將調查此倒塌事件，此類事件最終可能讓涉事人員面臨刑事指控。

游泳 佛州 指數

上一則

邁阿密樓塌／全郡40年以上老房 將進行安全檢測

下一則

基建案 民主黨茶壺風暴 派系嫌隙擴大

延伸閱讀

邁阿密樓塌╱家長困瓦礫生死不明 小女孩在塌樓旁祈禱

邁阿密樓塌╱家長困瓦礫生死不明 小女孩在塌樓旁祈禱
邁阿密樓塌／失蹤老夫婦家屬接到16通市話 每通都雜音

邁阿密樓塌／失蹤老夫婦家屬接到16通市話 每通都雜音
邁阿密樓塌╱公寓開發商違規加蓋 被爆賄賂官員獲建築許可

邁阿密樓塌╱公寓開發商違規加蓋 被爆賄賂官員獲建築許可
邁阿密塌樓 增至10死151失蹤

邁阿密塌樓 增至10死151失蹤

熱門新聞

世界衛生組織警告為防範Delta病毒，接種疫苗後仍必須戴口罩和保持社交距離。圖為紐約市27日舉行同志與跨性大遊行，上千未戴口罩年輕人群聚。(Getty Images)

阻Delta變種「全美大爆發」 專家憂：剩30天準備

2021-06-28 10:10
24日倒塌的佛州邁阿密戴德郡尚普蘭大廈南棟康斗公寓興建於海邊低漥地上，興建後便以每年約2公釐的速度下沉。(Getty Images)

邁阿密塌樓蓋在填平溼地上 下沉速度驚人

2021-06-25 10:31
根據公衛專家，今年秋天很可能需要施打新疫苗追加劑，各國政府應及早籌備。歐新社

專家：快著手準備 今年秋天可能需打第3劑疫苗

2021-06-23 08:21
遭遇塌樓事件的居民生死不明，他們的親人焦急萬分，相擁而泣。Getty Images

佛州公寓坍塌 首名確認身分罹難者疑為華裔

2021-06-25 16:01
美國國家衛生研究院應中國研究人員要求刪除中方提交的新型冠狀病毒疾病早期病例基因定序資料，外界擔心疫情起源研究拼圖可能因此缺了關鍵一角。（病毒模型圖／取材自Unsplash）

中國研究員要求美方刪除病毒基因資料 疫情溯源更難追

2021-06-23 20:16
24日倒塌的佛州邁阿密戴德郡尚普蘭大廈南棟康斗公寓興建於海邊低漥地上，興建後便以每年約2公釐的速度下沉。(路透)

你知道嗎？ 全美60%建築物 蓋在天災熱點上

2021-06-25 06:15

精彩推薦

超人氣

更多 >
身價10億元 比特幣大戶傳意外身亡 享年41歲

身價10億元 比特幣大戶傳意外身亡 享年41歲
重返辦公室升溫 大辭職潮來臨 9成5考慮換工作

重返辦公室升溫 大辭職潮來臨 9成5考慮換工作

邁阿密樓塌╱公寓開發商違規加蓋 被爆賄賂官員獲建築許可

邁阿密樓塌╱公寓開發商違規加蓋 被爆賄賂官員獲建築許可
邁阿密樓塌／失蹤老夫婦家屬接到16通市話 每通都雜音

邁阿密樓塌／失蹤老夫婦家屬接到16通市話 每通都雜音
研究：輝瑞、莫德納新冠疫苗 抗體可存數年

研究：輝瑞、莫德納新冠疫苗 抗體可存數年