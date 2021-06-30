邁阿密樓塌／危機早浮現 公寓年久失修 停車場每月淹水

唐娜與先生卡羅斯兩人29日在附近臨時組建的紀念牆憑弔失蹤與罹難的公寓居民，難掩悲傷。(美聯社)

佛州 邁阿密-戴德郡瑟夫塞德市「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」(Champlain Towers South Condo)倒塌至今，有愈來愈多消息顯示，此公寓年久失修，或是存在潛在危險的問題多年來就一直為人所知，例如幾十年來，每個月都有海水倒灌進停車場，以及今年4月提出，高達1500萬元的修繕費等。

艾斯皮諾沙(William Espinosa)在事件發生後向CBS Miami電視台透露，他在1995年至2000年擔任公寓維修經理期間，每個月都會看到大量海水因滿潮而灌入尚普蘭大廈地下停車場，因此，停車場出現一或二呎深的積水，是不時會看到的景象。

鋼筋混凝土遭腐蝕 反應卻沒下文

鹽水會緩慢腐蝕鋼筋混凝土，尤其考慮到40年前尚普蘭大廈剛落成時的混凝土技術；艾斯皮諾沙說，他跟他的團隊不時會看到，地下室的鋼筋因為混凝土被腐蝕而裸露出來，曾經向公寓協會及公寓的建築經理反應此事，但是都石沉大海。

還有工程師在2018年示警，指公寓存在「重大結構問題」，游泳 池周邊的防水材料應盡速更換，以免混凝土破壞呈「指數 級蔓延」；游泳池的化學物也會腐蝕混凝土。

一匿名承包商也透露，他曾在倒塌36小時前到此公寓，主要是檢視游泳池問題，卻也發現停車場積水狀況讓他感到「震驚」，儘管他有幾十年到過「恐怖」現場的經驗。

影像顯示，公寓倒塌確實是從地下開始，儘管確切原因仍有待調查。

4月曾提1500萬元修繕費

另外，公寓協會主席沃德尼基(Jean Wodnicki)在4月9日曾向住戶發函，表示公寓因年久失修，維修費用高達1600萬元，由於協會財力有限，住戶須分攤1500萬元，每戶需付的金額從8萬元至33萬6000元不等。

沃德尼基當時就指出混凝土的劣化情況，並指停車場的狀況在過去幾年「尤其惡化」。

曾負責瑟夫塞德室內建築、對2018年的警告置之不理，甚至還稱「一切都好」的C.A.P. Government建築檢查員普列托(Rosendo Prieto)已遭停職；佛州南區大陪審團則將調查此倒塌事件，此類事件最終可能讓涉事人員面臨刑事指控。