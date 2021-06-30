邁阿密樓塌／善心湧入 已募近250萬元

佛州邁阿密-戴德郡瑟夫塞德市公寓倒塌事件引來各界義舉，有的捐錢，有的提供義務人力與熱食給救難人員。(美聯社)

佛州 邁阿密-戴德郡瑟夫塞德市(Surfside)公寓倒塌事件仍在挖掘失蹤者之際，徒留少數已一無所有的倖存者，還有無數內心煎熬的家屬；現在對他們而言，目前極少數值得寬慰的事情，就是各界的善心正如雪片般地飛來。

華盛頓郵報報導，自24日倒塌事件以來，各界善款紛紛湧入：由當地猶太 教堂The Shul建立的基金「The Chesed Fund」已募得超過近110萬元善款；由邁阿密熱火隊及當地組織建立的基金「Support Surfside」也在商人布拉沃(Orlando Bravo)支持下，至27日已募得120萬元。

這些善款將用於倖存者及受害人家屬上；非營利組織Global Empowerment Mission創辦人卡波尼(Michael Capponi)表示，他遇到二名倖存者，他們工作20多年，直到事件前一周才把最後一筆房貸還清，但是一生的心血就這樣灰飛煙滅，除身上穿的衣服外已一無所有，儘管他們能夠活下來已是奇蹟。

卡波尼的組織先行向17戶家庭發送價值1500元的Visa禮物卡，讓他們當下就能添購立即需要的東西。

除善款之外，各界善心舉措可謂數以百計，例如有小男孩在事件發生當下就到現場向救難人員發送糖果；在當地經營燒烤餐廳的許夫曼(Este Shifman)則提供大量食物及飲料。

包括許夫曼在內，各界捐助的食品及飲料踴躍，當地食物銀行JSC Kosher的主管施瓦兹包恩(Bonnie Schwartzbaum)表示，4500平方呎倉庫已「滿到天花板」，這是從所未見。

遠在以色列的志願組織United Hatzalah也派員到現場，為家屬及救難人員提供心理諮商服務。

Hatzalah的成員麥澤爾(Dovie Maisel)表示，他們跑遍世界救災，之前也在美國 參與過三次行動，但分別是颶風及槍擊事件，而現在身處的卻是棕梠、沙灘、遊人之地，「在這種地方、看到這種災難」，還是有一股奇怪的感覺。