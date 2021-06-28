川普重回造勢人氣大減 聽眾不到2萬人…還有人先走

川普前總統26日在俄亥俄州的輔選演講，雖然仍人山人海，但場子的熱度與他任總統時比已差不少。圖為他向聽眾扔出他在2020年總統大選時的帽子。(路透)

川普 卸任總統後，於26日首次重回公開造勢場合，在俄亥俄州 威靈頓(Wellington)為競選聯邦眾議員的米勒(Max Miller)背書；不過，當天造勢活動熱度似乎有限，參與人數至多不會超過2萬人，「紐約時報」記者還稱，川普發表講話未完，就已有民眾先行離開。

對於26日的造勢活動，威靈頓警長巴菲爾德(Tim Barfield)表示，參與人數約在1萬5000人至2萬人之間；路透(Reuters)用的措辭則是「數千」(Thousands)而非「成千上萬」(Tens of thousands)。

透過當天的照片及影像，共和黨 支持者多半傳達造勢活動「人山人海」的印象，但是民主黨支持者就不這麼看。

來源：NBC News

例如波德郡(Butler County)民主黨執行委員會主席赫斯特(Brian R. Hester)就在推特上說，與過去川普的造勢活動相比，這次的群眾規模「小得驚人」，並認為是川普在參與過的俄亥俄州周末造勢活動中，規模最小的幾次之一。

赫斯特還稱，當天活動音響設備不佳，動線管理不良，但是在「營造人海假象」上，倒是做得很好。

前總統川普26日在俄亥州的演講雖是輔選國會議員，但支持者最關心的仍是他2024年會否再出馬選總統。圖為兩名支持者的T恤上印有「Trump 2024」字樣。(路透)

紐時記者彼德斯(Jeremy Peters)則在報導上說，此次的造勢活動，反映川普卸任總統後的「失勢」程度，也反映出川普已是多麼仰賴「一小群願意對他『平行時空』論述買單」的支持者；並指在川普講話期間，已有「數十人」中途離席。

彼德斯指的是川普隊去年大選的舞弊指控，該指控並未得到所有司法及檢調單位的認可，以及1月6日國會暴動事件「基本上是和平集會」的論述。

雖然川普當天的造勢活動是為米勒背書，不過實際上是為了要在黨內初選中，就把現任眾議員岡薩雷斯(Anthony Gonzalez)拉下來，因為後者支持就國會暴動事件彈劾川普。

「國家廣播電台」(NBC)今年4月的民調顯示，44%的共和黨或親共和黨支持者表示，他們支持川普甚於共和黨，支持共和黨甚於川普的比率則是50%，為2019年初啟動此民調以來首次過半。