我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美56.8%成人 完全接種疫苗

拜登下令空襲親伊朗民兵 敘媒：至少5死、有孩童喪生

川普重回造勢人氣大減 聽眾不到2萬人…還有人先走

編譯洪毅／綜合27日電
川普前總統26日在俄亥俄州的輔選演講，雖然仍人山人海，但場子的熱度與他任總統時比已差不少。圖為他向聽眾扔出他在2020年總統大選時的帽子。(路透)
川普前總統26日在俄亥俄州的輔選演講，雖然仍人山人海，但場子的熱度與他任總統時比已差不少。圖為他向聽眾扔出他在2020年總統大選時的帽子。(路透)

川普卸任總統後，於26日首次重回公開造勢場合，在俄亥俄州威靈頓(Wellington)為競選聯邦眾議員的米勒(Max Miller)背書；不過，當天造勢活動熱度似乎有限，參與人數至多不會超過2萬人，「紐約時報」記者還稱，川普發表講話未完，就已有民眾先行離開。

對於26日的造勢活動，威靈頓警長巴菲爾德(Tim Barfield)表示，參與人數約在1萬5000人至2萬人之間；路透(Reuters)用的措辭則是「數千」(Thousands)而非「成千上萬」(Tens of thousands)。

透過當天的照片及影像，共和黨支持者多半傳達造勢活動「人山人海」的印象，但是民主黨支持者就不這麼看。

來源：NBC News

例如波德郡(Butler County)民主黨執行委員會主席赫斯特(Brian R. Hester)就在推特上說，與過去川普的造勢活動相比，這次的群眾規模「小得驚人」，並認為是川普在參與過的俄亥俄州周末造勢活動中，規模最小的幾次之一。

赫斯特還稱，當天活動音響設備不佳，動線管理不良，但是在「營造人海假象」上，倒是做得很好。

前總統川普26日在俄亥州的演講雖是輔選國會議員，但支持者最關心的仍是他2024年...
前總統川普26日在俄亥州的演講雖是輔選國會議員，但支持者最關心的仍是他2024年會否再出馬選總統。圖為兩名支持者的T恤上印有「Trump 2024」字樣。(路透)

紐時記者彼德斯(Jeremy Peters)則在報導上說，此次的造勢活動，反映川普卸任總統後的「失勢」程度，也反映出川普已是多麼仰賴「一小群願意對他『平行時空』論述買單」的支持者；並指在川普講話期間，已有「數十人」中途離席。

彼德斯指的是川普隊去年大選的舞弊指控，該指控並未得到所有司法及檢調單位的認可，以及1月6日國會暴動事件「基本上是和平集會」的論述。

雖然川普當天的造勢活動是為米勒背書，不過實際上是為了要在黨內初選中，就把現任眾議員岡薩雷斯(Anthony Gonzalez)拉下來，因為後者支持就國會暴動事件彈劾川普。

「國家廣播電台」(NBC)今年4月的民調顯示，44%的共和黨或親共和黨支持者表示，他們支持川普甚於共和黨，支持共和黨甚於川普的比率則是50%，為2019年初啟動此民調以來首次過半。

川普 共和黨 俄亥俄州

上一則

川普宣揚陰謀論 共和黨人也反感

下一則

民調：拜登支持度穩定53% 但2議題讓他失分

延伸閱讀

新書揭與川普反目經過 巴維理：選舉舞弊論是胡說

新書揭與川普反目經過 巴維理：選舉舞弊論是胡說
切割川普 共和黨眾議員成立「保守派氣候黨團」

切割川普 共和黨眾議員成立「保守派氣候黨團」
報復敵人？ 川普背書「支持者」 惹黨內疑慮

報復敵人？ 川普背書「支持者」 惹黨內疑慮
川普俄州助選 展開「復仇之旅」 喊話2024返政壇

川普俄州助選 展開「復仇之旅」 喊話2024返政壇

熱門新聞

24日倒塌的佛州邁阿密戴德郡尚普蘭大廈南棟康斗公寓興建於海邊低漥地上，興建後便以每年約2公釐的速度下沉。(Getty Images)

邁阿密塌樓蓋在填平溼地上 下沉速度驚人

2021-06-25 10:31
廣東爆發新一波疫情，波及鹽田港，造成近日貨船擁堵。圖為全世界最繁忙的大型貨櫃港之一的中國深圳鹽田港。(路透)

廣東疫情封城 港口貨運堵塞 運價飆升 衝擊全球消費者

2021-06-20 11:57
根據公衛專家，今年秋天很可能需要施打新疫苗追加劑，各國政府應及早籌備。歐新社

專家：快著手準備 今年秋天可能需打第3劑疫苗

2021-06-23 08:21
美國國家衛生研究院應中國研究人員要求刪除中方提交的新型冠狀病毒疾病早期病例基因定序資料，外界擔心疫情起源研究拼圖可能因此缺了關鍵一角。（病毒模型圖／取材自Unsplash）

中國研究員要求美方刪除病毒基因資料 疫情溯源更難追

2021-06-23 20:16
遭遇塌樓事件的居民生死不明，他們的親人焦急萬分，相擁而泣。Getty Images

佛州公寓坍塌 首名確認身分罹難者疑為華裔

2021-06-25 16:01
24日倒塌的佛州邁阿密戴德郡尚普蘭大廈南棟康斗公寓興建於海邊低漥地上，興建後便以每年約2公釐的速度下沉。(路透)

你知道嗎？ 全美60%建築物 蓋在天災熱點上

2021-06-25 06:15

精彩推薦

超人氣

更多 >
邁阿密塌樓╱1家3口來美度假打疫苗 提前返回遇劫

邁阿密塌樓╱1家3口來美度假打疫苗 提前返回遇劫
半數中共黨員擁高學歷 德媒：中國年輕人為何入黨？

半數中共黨員擁高學歷 德媒：中國年輕人為何入黨？
武漢實驗室最後和唯一外國科學家 ：我沒染過新冠肺炎

武漢實驗室最後和唯一外國科學家 ：我沒染過新冠肺炎
港警機場抓人 逮捕蘋果日報前資深編輯馮偉光

港警機場抓人 逮捕蘋果日報前資深編輯馮偉光
iPhone充電小祕訣 想充就充免等用光 但NG行為要避免

iPhone充電小祕訣 想充就充免等用光 但NG行為要避免