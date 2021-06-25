「幾呎距離 不同宇宙」美兩黨分歧、兩院隔閡待解

國會兩黨如何合作的議題再次登上檯面，拜登總統首要之務基礎建設案恐跟投票權法案一樣卡關，這也進一步加強民主黨 人自行採取行動的想法；不過在一片緊張中，一小群議員近月私下討論，盼能跨越兩黨分歧與兩院文化隔閡，尋求合作。

在共和黨 聯邦參議員卡西迪(Bill Cassidy，路易斯安納州)領導下，以及民主黨聯邦眾議員 葛賽莫(Josh Gottheimer，新澤西州)和共和黨聯邦眾議員費茲派翠克(Brian Fitzpatrick，賓州)支持下，他們希望化解兩黨分歧，並且避開參眾兩院的文化阻礙。

卡西迪23日表示：「這就是尋求共識的好例子，我得說我們仍有阻礙，但我還是希望能夠找到共識。」

明年期中選舉的初選將至，兩黨基層不甚熱衷於中間派政治，但他們仍試圖納入國會兩極端的意見；特別的是，參眾兩院一般人員往往有更深的歧見，兩院在同一棟大樓工作，卻有各自的廳院與慣例。

眾院多數黨雖贏得勝利，但政治壓力如影隨形，因為眾議員每兩年選一次；現在的參院要通過議案，通常要有60名參議員同意，而參議員每六年面對選民一次；這也導致立法機構經常不同調。

葛賽莫表示：「就算兩院僅差幾呎距離，但就像是兩個不同的宇宙。」

不過去年兩院出現了變化，參眾兩院合作通過紓困案。有鑑於此，馬里蘭州共和黨州長霍根(Larry Hogan)4月舉行基礎建設峰會，邀請兩黨議員與州長與會，他當時譴責：「美國第一大問題就是惡毒的政治，現在我們深深分裂，似乎沒人想要合作辦事。」

雖然目前兩院對話僅限於一些議員，但這些議員背後有更大團體，這些團體可能決定能否在國會推動基礎建設案，或者再次凸顯國會失能。

費茲派翠克表示：「這不是民主黨與共和黨之戰，而是中間主義與極端主義之戰。」