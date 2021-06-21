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兩黨版1.2兆基建案 桑德斯反對提高燃料稅籌資

編譯洪毅／綜合20日電
資深民主黨聯邦參議員桑德斯，反對開徵燃料稅及向電動車收捐來融資拜登總統推動的基建案。(美聯社)
資深民主黨聯邦參議員桑德斯，反對開徵燃料稅及向電動車收捐來融資拜登總統推動的基建案。(美聯社)

拜登政府提出的大規模基礎建設法案舉步維艱，最新提出的版本係由兩黨聯邦參議員共同推動，不過進步派立場鮮明的民主黨籍參議員桑德斯(Bernie Sanders)表態，不支持當中如提高燃料稅或電動車規費等內容；桑德斯的說法表明，一份能夠獲得多數參議員支持的基建案有多困難。

對於兩黨提出的最新基建案版本，桑德斯20日在國家廣播電台(NBC)節目「會見新聞界」(Meet the press)上說，他認為這個版本「大部分是很好的」，例如支出的規模，包括道路、橋樑等建設，他「當然會支持，這也是美國需要的」。

桑德斯表示，讓他關注的是如何籌措資金，這在此版本中依然不甚明確；桑德斯說，若牽涉到「累退稅」，像是提高燃料稅、電動車規費，或是將部分基礎建設民營化等，他就「不會支持」。累退稅係指以實物本身課固定稅率，因此對愈富有的人而言，實際的稅賦負擔會愈少。

最新的兩黨版基建案由民主黨參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)、共和黨參議員波特曼(Rob Portman)等十名民主黨參議員、11名共和黨參議員提出，規模為未來八年支出1.2兆元，資金來源包括尚未動用的新冠疫情紓困金，擴大徵收電動車規費等。

很少有參議員反對擴大基礎建設，但是對於內容卻各執一詞；例如桑德斯就表示，現在應該是「關注勞工民眾所需的時候」，基建案勢必應包括長照、育幼，以及應對氣候變遷及財富不均等問題等，這可以創造數百萬計高薪工作，「這是美國民眾所希望，也是我們要去做的事情」。

不過當天一起在NBC節目上的波特曼就說，這些內容是「進步派人士所願的混合體」，根本不能算是基礎建設。

基建案過於龐雜的項目，或是靠增稅籌資，為多數共和黨議員及部分民主黨溫和派所反對；這也讓目前民主黨內究竟要推動自家版本強行過關，還是兩黨版本仍舉棋不定，因為桑德斯的談話表明，兩黨版本要得到進步派支持仍有難度。

參議員 桑德斯 民主黨

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