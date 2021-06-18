白宮考慮「拜習會」蘇利文暗示10月G20是時機

拜登總統(右)與中國國家主席習近平可能在今年10月的G20峰會舉行場邊會議。圖為兩人在2015年合影。(美聯社)

白宮國家安全顧問蘇利文17日表示，美國 近期考慮安排美國總統拜登 和中國國家主席習近平 接觸的「拜習會」；形式與時間未定，可能是電話會議，也可能是國際峰會的場邊會議，他還提到10月將在義大利舉行G20峰會。

拜登才剛結束與俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)的美俄峰會返回華府，蘇利文(Jake Sullivan)17日舉行電話簡報會，記者詢問拜習會的可能。

蘇利文說，拜登與普亭的領導人對話是美俄峰會的核心，自然也適用中國和習近平；拜登接下來將伺機與習近平接觸，但目前沒有具體計畫，時間和形式都未定。

「美國將很快著手討論兩國領導人會議的適當形式(right modality)，可能是電話會議，也可能是某場國際峰會的場邊會議，或是其他。」蘇利文並提到，今年10月有G20(20國集團)峰會。

美中領導人在拜登上台後，4月底一同參與了美國主辦的氣候變遷全球領導人視訊峰會，不過當時是視訊會議，且並未安排雙邊會談。

華爾街日報會前報導，北京打算趁機促成拜習視訊峰會；白宮發言人莎奇(Jen Psaki)回覆「雙邊會議不在討論階段」。

美中外交高層3月18日在阿拉斯加安克拉治會談前，中國外交部就表示，習近平與拜登可能會面的議題，未列入會談議程。

這是拜登政府首度表達有意運作拜習會；蘇利文表示，拜登在接下來數月，以某種方式與習近平的接觸，意在評估美中關係並確保兩人能直接溝通，正如同拜登16日與普亭在峰會直接溝通。

拜登1月20日上任，直到2月10日才與習近平通電話，當天正是農曆除夕。

這場長達兩小時的通話中，拜登向習近平關切北京不公平的經濟作法、鎮壓香港、侵犯新疆人權，以及包括台灣在內對區域日益獨斷的行動；拜登事後對媒體表示，美國若不動起來，就會被中國吃定。