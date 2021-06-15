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哈佛歧視亞裔生案 最高法院採拖延術「避免影響招生」

編譯郭宣含／綜合14日電
聯邦最高法院大法官14日延後決定是否聽取哈佛大學被控歧視亞裔申請生的上訴案，以免此案影響全國招生。圖為哈佛大學校園。(Getty Images)
聯邦最高法院大法官14日延後決定是否聽取哈佛大學被控歧視亞裔申請生的上訴案，以免此案影響全國招生。圖為哈佛大學校園。(Getty Images)

最高法院大法官14日延後決定是否聽取哈佛大學歧視亞裔申請生的上訴案，以免此案影響全國招生；最高法院要求司法部發表意見，此過程恐得耗時數月，前川普政府在下級法院支持哈佛申請的學生，但拜登政府可能支持校方招收多元學生的作法。

拜登總統上任後，司法部也撤銷川普政府針對耶魯大學的類似歧視案；最高法院針對哈佛的行動表示，大法官在秋季前可能不會受理，可能要到10月才會聽取此案。

曾為德州大學招生案辯護的律師蓋瑞(Gregory Garre)表示：「此案相當重要，因為涉及全國大學招生的核心，而且可能送到聯邦最高法院審理。」

雖然先前下級法院支持哈佛大學，但此案旨在上訴到比五年前更保守的最高法院；當時最高法院支持德州大學招生時，可有限考量學生種族。

最高法院當年以4比3票裁決，大學只能從嚴限縮範圍以提倡種族多元化；但當時占高院多數的大法官甘迺迪(Anthony Kennedy)和魯絲．貝德．金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)已分別退休和逝世，而由前總統川普提名的三名大法官則更趨保守。

最高法院在德州案的裁決書中指出，校方須說明其考量種族的政策恰當的原因。

哈佛招生歧視案由「公平招生」(SFFA)組織所提出，其上訴書中首句便援引大法官羅伯茲(John Roberts)2006年的意見書：「這是卑鄙勾當，用種族來分裂我們。」

最高法院在過去40多年來數度干涉大學招生，目前爭議可回溯到1978年的平權措施(Affirmative Action)案，雖然當時法院禁止招生時採取種族限額，但當時的大法官鮑威爾(Lewis Powell)提出招生時考慮族裔的理由，稱哈佛大學為實現第一修正案中的教育多元化而考量種族，頗具啟發性。

哈佛大學告訴最高法院勿受理此案，因SFFA重申法院先前已駁回的指控；哈佛大學表示，新學期招生人數中，亞裔占24.5%、非裔14.8%、拉美裔12.7%和1.8%原住民。

招生 大法官 哈佛大學

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