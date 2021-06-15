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亞裔難進美國職場管理層 華人學者曝1原因

編譯林梅婕／綜合14日電
紐約市立大學亨特學院社會學教授陳美嫦(Margaret M. Chin)和她的著作「為何亞裔無法踏入公司高層」。(取自紐約市立大學推特帳號)
紐約市立大學亨特學院社會學教授陳美嫦(Margaret M. Chin)和她的著作「為何亞裔無法踏入公司高層」。(取自紐約市立大學推特帳號)

近日來針對亞裔的仇恨攻擊事件頻傳，亞裔歧視問題也逐漸獲正視；紐約市立大學亨特學院社會學教授陳美嫦(Margaret M. Chin)在她去年出版的書中分析，亞裔要在特定產業中求職並不困難，但想要擠進公司高層管理職卻難如登天。

陳美嫦受訪指出，「想要進入高層管理，你必須要先獲得信任」，「但是在美國還是有很多人將亞裔美國人視為外國人。」

陳美嫦的著作「為何亞裔無法踏入公司高層」(暫譯，Why Asian Americans Don’t Reach the Top of the Corporate Ladder)，先是訪問100名就讀頂尖大學、且在畢業後任職於專業領域超過20年的亞裔人士，發現大多人都只停留在中層管理職，只有非常少數能進入最高領導層。

事實上，國內頂尖精英大學中，亞裔學生的占比將近四分之一，灣區科技公司的人才比率更是大幅超越白人；但陳美嫦教授引用的調查結果卻顯示，白人成為高階主管的機率是亞裔的兩倍。

此外，亞裔在華爾街的員工占比為12%，在高層管理職卻不到5%；又以法律事務所為例，亞裔堪稱該領域中為數最多的少數族群，合夥人數卻是比率最低。

哈佛大學(Harvard)亞裔學生的比率自1970年代至2025年入學年，從3%增加至27%，但這樣的上升趨勢卻未反映到職場上；前500大公司由亞裔擔任總裁的數量從2010年的20家，到今日遞減為10餘家公司。

陳美嫦表示，一位哈佛大學負責招生的人員曾向她問道，這些年來從哈佛畢業的亞裔學生都去哪了？「為何在公司高層都看不見他們？」

這個問題正凸顯一項事實，無關乎是第幾代移民，如果外界永遠將亞裔視為外國人或非美國人，那麼他們就會被認為是不值得信任的。

陳美嫦於2014年至2016年間訪問，2019年完成本書，而這幾年來亞裔族群又歷經更多波折；她說：「在訪問的期間，我想民眾都能感覺到前總統川普針對中國人的排外主義，但一直到新冠肺炎爆發，他將疫情怪罪於中國人，問題才更加明顯。」

亞裔 美國 中國

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