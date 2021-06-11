阿茲海默症新藥昂貴 恐抬高紅藍卡保費

阿茲海默症新藥Aduhelm獲，每年要價5萬6000元，將大幅提高紅藍卡保費，使用此藥患者每年可能面臨約1萬1500元共付額。(美聯社)

無黨派的凱瑟家庭基金會(Kaiser Family Foundation )最新研究報告指出，7日甫獲美國食品藥物管理局(FDA)批准的阿茲海默症 (Alzheimer)新藥Aduhelm，每人每年要花費5萬6000元，將大幅提高聯邦醫療保險 (Medicare，俗稱紅藍卡)保費 ，使用此藥患者每年可能面臨約1萬1500元共付額(co-pay)。

參院財政委員會主席、俄勒岡州民主黨參議員魏登 (Ron Wyden) 表示，阿茲海默症新藥標價「很沒良心」；凱瑟家庭基金會報告合著者紐曼 (Tricia Neuman) 表示，如果廣泛使用此藥，此藥成本可能超過Medicare給付的所有其他藥物。

全美約600萬人罹患阿茲海默症，其中絕大多數年齡足以獲得Medicare資格；這份報告估計，即便只給50萬名使用Medicare的民眾開立Aduhelm處方藥，每年就要花費近290億元，遠超過任何其他藥物。

Aduhelm是2003年迄今首度獲FDA核准的阿茲海默症藥物，但它仍無法治癒這種危及生命的神經系統疾病；部分專家質疑 Aduhelm對患者有何好處，但FDA確定它可減少大腦內有害斑塊，可能減緩失智症。

罹患阿茲海默症的Charles Flagg (後)與妻子坐在家中，他參與了百健公司的新藥試驗。(路透)

Medicare尚未正式決定承保Aduhelm，但傳統上，藥物成本不在Medicare考慮範圍內。研發藥廠此「百健」(Biogen)全球產品負責人金多 (Chirfi Guindo) 表示，百健經仔細研究後才對Aduhelm藥物定價；百健承諾四年內不漲價。

金多表示，該公司研究過治療癌症和其他複雜疾病的先進藥物價格；他說，「Aduhelm 的定價約是癌症免疫療法的三分之一，我們認為這是真正負責任的價格。」

凱瑟家庭基金會分析指出，「Medicare身為製藥市場價格接受者必須承受潛在預算後果，Aduhelm獲准案正是最新顯著案例。」除納稅人需付出更高成本，骨牌效應還包括：Medicare門診患者「B 部分」保費會變高、數以百萬計參與Medigap「補充計畫」者的月保費也會增加。

Aduhelm這種輸液藥物將在醫師辦公室給藥，將由Medicare門診護理福利承保。目前大多數人參與B部分標準保費為每月148.50元。除每月保費外，還會對自付費用產生影響。