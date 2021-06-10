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美台貿易談判最快10日重啟 戴琪將登場

記者張筠／華盛頓報導
美國貿易代表戴琪最快將於10日與台灣貿易代表對話。(美聯社)
美國貿易代表戴琪最快將於10日與台灣貿易代表對話。(美聯社)

「華爾街日報」9日引述知情人士報導，美國貿易代表戴琪(Katherine Tai)最快將於今(10)日與台灣貿易代表對話，重啟雙方已暫停逾四年的貿易和投資商談；中華民國駐美代表蕭美琴對此表示暫無評論，美國貿易代表署(USTR)發言人也拒絕評論此事。

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)7日在國會眾院表示，拜登政府正在進行與台灣的貿易和投資對話，且有望恢復在川普政府時期暫停的美台貿易暨投資架構協定(TIFA)會議，「華爾街日報」9日引述知情人士說法，表示戴琪最早10日會與台灣貿易代表對話，這將強化美國與台灣的連結。

部分對台友好的美國國會議員期待美國與台灣簽署雙邊貿易協定，但根據白宮資深官員表示，拜登政府尚未決定此事，不過重啟對話將讓雙方重拾先前的議題，美台貿易關係也將加深。

根據路透報導，美國智庫德國馬歇爾基金會(German Marshall Fund)的台灣專家葛來儀(Bonnie Glaser)曾表示，拜登政府尚未決定是否要進一步與台灣簽署雙邊貿易協定，但中華民國總統蔡英文希望在8月公投前取得與美貿易談判的進展，不過美台貿易對話可能增加美中之間的摩擦，讓北京政府認為美國的「一中政策」在減弱。

美台1994年簽署「貿易暨投資架構協定」，為雙邊經貿高層諮商管道，也標誌美台合作應對北京當局在經濟上的壓制；1995年召開首場會議迄今，共舉行十次會議，最後一次為2016年，該對話被川普時期的美國貿易代表賴海哲(Robert Lighthizer)暫停，賴海哲將台灣視為美國進口貿易的阻礙，力挺美中貿易協議，TIFA停開已超過四年。

美國 台灣 投資

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