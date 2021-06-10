我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台新冠再增28死 本土個案263例 下降趨勢不明顯

分別6年…電視驚見幼女獨闖邊界 母女德州流淚團圓

紐約、波士頓、辛辛那提3大城市 亞裔參選市長實力強

記者胡玉立／綜合報導
46歲的楊安澤角逐紐約市長，面臨考驗。(Getty Images)
46歲的楊安澤角逐紐約市長，面臨考驗。(Getty Images)

今年11月全美大城市長選舉，波士頓的吳弭(Michelle Wu)、紐約的楊安澤(Andrew Yang)和辛辛那提的普雷瓦爾(Aftab Pureval)，都被視為是極具競爭實力的亞裔參選人。亞裔權益倡議者指出，倘若他們選舉得勝，亞裔大城市長將一口氣增加三人，果真如此將創造歷史。

來源：YouTube

36歲的波士頓華裔市議員吳弭，競選波士頓市長，目前民調領先。(路透)
36歲的波士頓華裔市議員吳弭，競選波士頓市長，目前民調領先。(路透)

其中，36歲的波士頓華裔市議員吳弭，父母是台灣移民。吳弭在波士頓政壇十年，是第一位進波士頓市議會的亞裔女性、第一位擔任波士頓市議長的有色人種女性。據最近一次五月民調，吳弭在眾多市長候選人中，居領先地位。

吳弭向美國國家廣播公司(NBC)表示，身為移民之女，她成長過程中從未見過像自己這樣的人出任領導或權力職務，她的父母和內戰時期自中國大陸逃到台灣的祖父母，都對政治持懷疑態度，把政治與腐敗、飢荒和恐懼連在一起，再加上其他很多因素，「我以前一直沒考慮競選公職。」

距離紐約市長民主黨初選僅剩不到兩周，46歲的紐約市長侯選人楊安澤，選情面臨挑戰，多份民調均顯示他的支持率不及布魯克林區長亞當斯(Eric Adams)。楊安澤攜著參選總統時提出的「全民基本收入」政綱，提出設立「紐約人民銀行」、為低收入市民提供基本收入的政見，曾讓人眼前一亮。楊安澤說，「一位亞裔紐約市長站在主流媒體面前，這將是一個強有力的信號，是亞裔提高社會地位的分水嶺。」

38歲的普雷瓦爾是辛辛那提市長候選人，該市亞太裔人口僅略高於2%。(美聯社)
38歲的普雷瓦爾是辛辛那提市長候選人，該市亞太裔人口僅略高於2%。(美聯社)

38歲的辛辛那提市長候選人普雷瓦爾，2017年起擔任漢密爾頓郡(Hamilton County)法院書記員，他在該市五月初選中排名前兩名，目前民調遙遙領先市議員和前市長曼恩(David Mann)。普雷瓦爾表示，人口逾30萬的辛辛那提亞太裔人口僅略高於2%，代表亞裔候選人在任何地方都有競爭力，「我的競選象徵亞裔候選人不再是獨特的，反而更是主流，可以期待更多人參選和領先。」

丕優研究中心(Pew Research Center)數據顯示，亞裔是全美合格選民增長最快的族裔群體。專家指出，總體而言，亞裔這樣重要的投票群體崛起，強化了社區政治參與，尤其是在競選公職方面。

無黨派公民組織亞太裔投票聯盟(Asian and Pacific Islander American Vote，APIAVote)執行長陳棣芳(Christine Chen)表示，在沒有總統或中期選舉激勵選民的這一年，有三名亞裔參加主要大城市長選舉且很有實力，意義重大。

美國前100個大城市領導人，只有五位是亞裔，全都在加州。從歷史來看，亞裔在主要城市領袖代表性不足。加州前奧克蘭市長關麗珍(Jean Quan，2011年至2015年)是該市首位女性和首位華裔市長，也是美國主要城市首位華裔市長。2017年去世的舊金山華裔市長李孟賢(Ed Lee)是舊金山首位亞裔市長。峰田(Norman Mineta)1971年成為加州聖荷西市首位日裔市長。

陳棣芳說，關麗珍和李孟賢等人打破障礙，彰顯亞裔可以擔任領袖，尤其是在大城市。她強調，「我們一直努力建立管道，為考慮競選公職者創造機會並提供激勵。現在因為反亞裔暴力激增，此事更加重要，這是我們歷史上非常獨特的時期，我相信亞太裔社區此刻都意識到：不能再退縮了。」

亞裔 紐約市 波士頓

上一則

全美12歲以上青少年 逾半打完疫苗

下一則

中國疫情再起 18萬人社區封閉 24小時徹夜篩檢

延伸閱讀

亞當斯不參加紐約市長辯論 楊安澤、賈西亞砲轟：不敢直面問題

亞當斯不參加紐約市長辯論 楊安澤、賈西亞砲轟：不敢直面問題
選情堪憂 楊安澤團隊內部民調 支持率仍輸亞當斯

選情堪憂 楊安澤團隊內部民調 支持率仍輸亞當斯
避示威騷擾 楊安澤不公布行程地點

避示威騷擾 楊安澤不公布行程地點
人物側記╱今日楊安澤 已非3年前青澀楊安澤

人物側記╱今日楊安澤 已非3年前青澀楊安澤

熱門新聞

中國在2018年成功完成五隻「複製猴」，美中團隊聯手培養出「人猴胚胎」雖已銷毀，仍引發爭議。(Getty Images)

美中打造「人猴胚胎」生長19天後銷毀 嚇壞國會議員

2021-06-03 02:15
拜登政府擬外援8000萬劑新冠疫苗，3日公布首波共釋出2500萬劑目前美國使用的三種疫苗，多數將透過「疫苗全球取得機制」(COVAX)分享，或直接與盟國接洽。圖為阿根廷接受由COVAX分享的疫苗。(Getty Images)

美新冠疫苗援外 台灣等亞洲16國共分700萬劑

2021-06-03 21:57
2020年曾領取失業救濟，今年報稅季節又很早就完成申報的民眾，近日將開始領到退稅。(美聯社)

失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到

2021-06-06 21:53
目前美國關於新冠病毒溯源討論之聲再起，原先病毒起於大自然一說逐漸失去說服力。圖為武漢疫控中心外部。(美聯社)

布林肯：美已決心徹查新冠病毒源頭 追究中國責任

2021-06-07 10:33
呂艾玲接受世界日報專訪。(記者何卓賢／攝影)

超強另一半 呂艾玲是楊安澤頭號軍師、戰將

2021-06-08 08:00
國家過敏和傳染病研究院院長佛奇有關新冠病毒源頭之說，他表示電郵內容被曲解。(歐新社)

中國製造新冠病毒？佛奇：電郵被「斷章取義」曲解

2021-06-04 00:12

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
每日1蛋增加免疫力 董氏基金會：保存雞蛋注意5原則

每日1蛋增加免疫力 董氏基金會：保存雞蛋注意5原則
疫苗外交較勁 拜登將買5億劑輝瑞贈92國

疫苗外交較勁 拜登將買5億劑輝瑞贈92國
汪小菲秒刪文 網友疑藉機炒作 「要離快離看煩了」

汪小菲秒刪文 網友疑藉機炒作 「要離快離看煩了」
9年前雲南礦坑肺炎病例 或為COVID疫源調查關鍵

9年前雲南礦坑肺炎病例 或為COVID疫源調查關鍵
從台灣飛去上海打疫苗 人數增多

從台灣飛去上海打疫苗 人數增多