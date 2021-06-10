紐約、波士頓、辛辛那提3大城市 亞裔參選市長實力強

46歲的楊安澤角逐紐約市長，面臨考驗。(Getty Images)

今年11月全美大城市長選舉，波士頓 的吳弭(Michelle Wu)、紐約的楊安澤(Andrew Yang)和辛辛那提的普雷瓦爾(Aftab Pureval)，都被視為是極具競爭實力的亞裔 參選人。亞裔權益倡議者指出，倘若他們選舉得勝，亞裔大城市長將一口氣增加三人，果真如此將創造歷史。

來源：YouTube

36歲的波士頓華裔市議員吳弭，競選波士頓市長，目前民調領先。(路透)

其中，36歲的波士頓華裔市議員吳弭，父母是台灣移民。吳弭在波士頓政壇十年，是第一位進波士頓市議會的亞裔女性、第一位擔任波士頓市議長的有色人種女性。據最近一次五月民調，吳弭在眾多市長候選人中，居領先地位。

吳弭向美國國家廣播公司(NBC)表示，身為移民之女，她成長過程中從未見過像自己這樣的人出任領導或權力職務，她的父母和內戰時期自中國大陸逃到台灣的祖父母，都對政治持懷疑態度，把政治與腐敗、飢荒和恐懼連在一起，再加上其他很多因素，「我以前一直沒考慮競選公職。」

距離紐約市 長民主黨初選僅剩不到兩周，46歲的紐約市長侯選人楊安澤，選情面臨挑戰，多份民調均顯示他的支持率不及布魯克林區長亞當斯(Eric Adams)。楊安澤攜著參選總統時提出的「全民基本收入」政綱，提出設立「紐約人民銀行」、為低收入市民提供基本收入的政見，曾讓人眼前一亮。楊安澤說，「一位亞裔紐約市長站在主流媒體面前，這將是一個強有力的信號，是亞裔提高社會地位的分水嶺。」

38歲的普雷瓦爾是辛辛那提市長候選人，該市亞太裔人口僅略高於2%。(美聯社)

38歲的辛辛那提市長候選人普雷瓦爾，2017年起擔任漢密爾頓郡(Hamilton County)法院書記員，他在該市五月初選中排名前兩名，目前民調遙遙領先市議員和前市長曼恩(David Mann)。普雷瓦爾表示，人口逾30萬的辛辛那提亞太裔人口僅略高於2%，代表亞裔候選人在任何地方都有競爭力，「我的競選象徵亞裔候選人不再是獨特的，反而更是主流，可以期待更多人參選和領先。」

丕優研究中心(Pew Research Center)數據顯示，亞裔是全美合格選民增長最快的族裔群體。專家指出，總體而言，亞裔這樣重要的投票群體崛起，強化了社區政治參與，尤其是在競選公職方面。

無黨派公民組織亞太裔投票聯盟(Asian and Pacific Islander American Vote，APIAVote)執行長陳棣芳(Christine Chen)表示，在沒有總統或中期選舉激勵選民的這一年，有三名亞裔參加主要大城市長選舉且很有實力，意義重大。

美國前100個大城市領導人，只有五位是亞裔，全都在加州。從歷史來看，亞裔在主要城市領袖代表性不足。加州前奧克蘭市長關麗珍(Jean Quan，2011年至2015年)是該市首位女性和首位華裔市長，也是美國主要城市首位華裔市長。2017年去世的舊金山華裔市長李孟賢(Ed Lee)是舊金山首位亞裔市長。峰田(Norman Mineta)1971年成為加州聖荷西市首位日裔市長。

陳棣芳說，關麗珍和李孟賢等人打破障礙，彰顯亞裔可以擔任領袖，尤其是在大城市。她強調，「我們一直努力建立管道，為考慮競選公職者創造機會並提供激勵。現在因為反亞裔暴力激增，此事更加重要，這是我們歷史上非常獨特的時期，我相信亞太裔社區此刻都意識到：不能再退縮了。」