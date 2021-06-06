UFO來自外星？官員：不排除可能 「大多非美軍高階技術」

這幅由國防部於4月26日發布的圖片，是海軍飛行員拍攝的空中不明飛行物。(Getty Images)

紐約時報報導，根據一份不明飛行物體(UFO)報告的匿名政府人士指出，聯邦情報官員未發現證據，無法證明近年海軍飛行員目睹的空中現象是外星太空 船，但他們也無法解釋這些令科學家和美軍困惑的異常空中現象，包括UFO迅即升高，還可以改變方向和潛沒在空中。

消息人士指出，這份新報告指出，過去20年間逾120起UFO事件中，絕大多數事件並非來自美軍或其他美國 政府的高階技術；這項結論似乎可剔除海軍飛行員偶然撞見政府有意隱瞞的秘密任務之可能性。

政府官員指出，不過這只是這份秘密情報報告中唯一肯定的發現；這份報告預計25日在國會解密，其中少有確切結論，而這份報告仍有許多模糊之處，凸顯政府無法排除這些現象可能是外星太空船所引起。

美國人向來著迷於UFO，但近幾周興趣尤其強烈，許多人引頸期盼政府即將公布的UFO報告；前總統歐巴馬5月受訪時的回應更是激起眾人興趣，他指出「我嚴肅地說，事實上真的有影片紀錄到天空中有我們不知道的物體。」

這份報告坦言，過去許多觀察到的天空現象難以解釋，包括這些物體可以升高，還可以改變飛行方向和潛藏在空中；政府官員表示，根據一項可能的解釋，這些物體可能是天氣氣球或其他研究用氣球，但這無法適用於所有情況，因為有些互動中風向會變化。

官員表示，最終報告涵蓋一份機密附件，雖然該附件並無這些現象是外星太空船的證據，但只要這些內容未公開，就可能繼續引發大眾臆測，以為政府握有外星人造訪地球的秘密資訊。

政府官員指出，過去逾120起的UFO觀察事件中，多數是海軍人員所發現；該報告也調查過去20年涉及外國軍方的事件，情報官員認為，至少有部分空中現象可能是競爭對手的實驗性科技，最可能來自俄羅斯和中國 。

有些恐來自中俄實驗性科技

一名聽取相關情報的高層官員毫不猶豫表示，美國官員知道這並非美國技術，他表示有些情報和軍方官員擔心，俄國和中國可能在試驗高超音速飛行技術。

俄國投下重資研究高超音速飛行技術，並認為該技術可能使俄國避開美國飛彈防禦技術；中國也在研發高超音速武器，並將其納入閱兵中；聯邦官員表示，萬一這些空中現象是來自中俄的飛行器，這可能說明這兩國的高超音速研究已超越美國軍方發展。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點