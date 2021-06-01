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限縮投票法案受阻 德州州長要扣議員薪水

記者顏伶如／綜合報導
德州眾議會民主黨籍眾議員30日深夜集體退席，拒絕參與表決共和黨版的縮限州民投票權的法案。圖為民主黨籍眾議員30日晚舉行記者會 ，抨擊法案大幅限制投票權。(美聯社)
德州眾議會民主黨籍眾議員30日深夜集體退席，拒絕參與表決共和黨版的縮限州民投票權的法案。圖為民主黨籍眾議員30日晚舉行記者會 ，抨擊法案大幅限制投票權。(美聯社)

為了阻擋德州州議會共和黨版嚴格限縮投票權法案，民主黨籍州眾議員30日深夜集體退席，導致法案因不足法定最低人數，無法交付最後表決；共和黨籍州長艾伯特(Greg Abbott)31日說，他將扣留退席民主黨籍州眾議員的薪水，他並在推特發文寫道，將否決州議會預算案。

德州州長艾伯特31日表示將召開特別州議會，通過投票權法案。(美聯社)
德州州長艾伯特31日表示將召開特別州議會，通過投票權法案。(美聯社)

德州民主黨籍州眾議員吳元之(Gene Wu)說，艾伯特企圖否決議會預算的作法，根本是「心胸狹窄」、「充耳不聞」。

名稱為德州「參議會第7號法案」(Senate Bill 7)的提案，內容包括刪減投票所投票時間、降低選民使用通訊投票(mail-in voting)、禁止得來速投票(drive-thru voting)，並賦稅予政黨派出的監票人員更多權力；法案內容對於未來選舉訂定更多限制，低收數選民、身心障礙選民被認為受到影響最大。

德州眾議會民主黨籍眾議員30日深夜集體退席，拒絕參與表決共和黨版的縮限州民投票權...
德州眾議會民主黨籍眾議員30日深夜集體退席，拒絕參與表決共和黨版的縮限州民投票權的法案。圖為民主黨籍眾議員30日晚舉行記者會，黨團主席妮可．庫利爾(右)抨擊法案大幅限制投票權。(美聯社)

在30日早晨，「參議會第7號法案」先在州參議會表決通過，旋即送交州眾議會表決，一旦通過就可送到艾伯特辦公桌上，等候簽署生效。

集體退席 民主黨州眾議員技術杯葛成功

據媒體報導，議程進行到30日晚間10時30分左右，民主黨籍州眾議員卻慢慢離開議場，但其他議員則仍留在議會；民主黨籍議員離席之後，由於未達法定最低人數，「參議會第7號法案」在午夜截止期限之前，無法進入投票。

州長艾伯特31日因此在推特發文寫道：「我將否決議會通過預算案的第十條。第十條是立法部門經費來源。那些沒有善盡職守的人，不能領薪水。請繼續關注。」

德州眾議會民主黨籍眾議員30日深夜集體退席，拒絕參與表決共和黨版的縮限州民投票權...
德州眾議會民主黨籍眾議員30日深夜集體退席，拒絕參與表決共和黨版的縮限州民投票權的法案。圖為共和黨籍的眾議會議長費蘭(Dade Phelan)(右)與同僚緊急會商後續措施。(美聯社)

艾伯特也發表聲明說，對於投票權法案未能送到州長辦公室等候簽署「深感失望及關切」，將為議會安排特別會期，希望州議員能在回到德州首府奧斯汀(Austin)開會之前「共同合作解決歧見」，以便到時候可盡快通過攸關緊急事項及其他重大立法的法案。

他在聲明中說：「特別會期召開期間，我們將持續推動以德州人民為優先考量政策。」

「達拉斯晨報」(Dallas Morning News)報導，30日晚間是德州史上第四次出現議會退席抗議，導致法案因未達法定人數而無法表決的狀況。

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