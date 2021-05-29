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美防疫限制漸鬆綁 實體店業績回升

編譯林梅婕／綜合28日電
梅西百貨為感謝疫情期間第一線的工作人員的付出，特地為他們安排購物時間；實體商店在疫情後愈受歡迎。(美聯社)
梅西百貨為感謝疫情期間第一線的工作人員的付出，特地為他們安排購物時間；實體商店在疫情後愈受歡迎。(美聯社)

全國新冠肺炎疫苗接種率持續擴大，防疫限制也逐漸鬆綁，民眾再也無法按耐外出的欲望，諸如沃爾瑪(Walmart)到梅西百貨(Macy's)等實體店家終於在萎靡多時之後，業績開始回升。

住在費城郊區的瑪西雅·威廉斯(Marcia Williams)過去一整年來幾乎都靠網路消費來滿足自己的購物欲，但是她上個月完成疫苗接種後，便迫不及待重返她最熱愛的百貨公司逛街，她說：「我肯定會去購物，我也喜歡實體購物可以試穿的便利性，而且逛街是我舒壓的方式。」

調研機構Forrester Research指出，透過近幾日的零售商收益報告可以明顯看出，消費力的回流確實為實體商店帶來紓緩；其次是實體消費的退貨率只有8%，和線上購物的25%相比減少許多。

另外，實體店家也會增加民眾衝動消費的欲望；根據市場追蹤公司NPD集團(NPD Group)的調查，以服飾商品來說，25%的消費是出於實體購物的一時衝動，線上購物只佔16%。

「零售業者期盼民眾能盡快回歸實體消費，」NPD首席零售分析師柯恩(Marshal Cohen)說：「他們需要所有人都回來，只有人潮才能創造更高的消費力。」

然而，儘管景氣逐漸復甦，回流的人潮也不斷增加，面對網路電商崛起和同行之間的削價競爭，零售業者仍有諸多挑戰。

雖然專家稱疫情過後的消費力將大幅提升，但去年疫情造成業者受傷慘重，梅西百貨甚至被迫暫停營業好一段時間；即使現在人潮逐漸回歸，仍不比兩年前的榮景。

根據動線分析研究公司Placer.ai的數據，自5月10日起算一周的期間內，實體店家的顧客量和去年同一時間相比成長43.2%，但是仍比2019年同一時期低5.6%。

專家預估網路消費的熱潮還會持續，根據Forrester Research的統計，截至2020年網路購物佔整體消費的21%，到2023年將成長至27%；不過網路消費的營收成長率從去年的29.5%，到今年預測的15.6%，以及明年的10%，已經逐漸趨緩。

防疫限制逐漸鬆綁，民眾開始外出，梅西百貨等實體店家業績開始回升。(美聯社)
防疫限制逐漸鬆綁，民眾開始外出，梅西百貨等實體店家業績開始回升。(美聯社)
梅西百貨為感謝疫情期間第一線的工作人員的付出，特地為他們安排購物時間；實體商店在...
梅西百貨為感謝疫情期間第一線的工作人員的付出，特地為他們安排購物時間；實體商店在疫情後愈受歡迎。(美聯社)

梅西百貨 疫情 疫苗

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