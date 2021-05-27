「玉婆」第6任老公 維州5屆參議員華納病逝

華納（右）在1976年與伊麗莎白·泰勒（左）結婚，在1982年離婚。（美聯社）

前維吉尼亞州參議員 、軍事專家約翰·華納(John Warner)因心臟衰竭，25日於維州亞歷山大市家中過世，享年94歲。

全心參政讓她「難忍孤獨」6年婚姻變朋友

華納外型溫文儒雅，是已故影星「玉婆」伊麗莎白·泰勒(Elizabeth Taylor)七任丈夫中的第六任，兩人於1976年至1982年有過六年婚姻，離婚後仍是朋友；伊麗莎白·泰勒曾說，華納全心投入參議員職務，她「忍受不了強烈的孤獨感」。

前美國參議員華納94歲病逝，華納曾任海軍部長，他是好萊塢已故巨星「玉婆」伊麗莎白泰勒的第六任丈夫。(美聯社)

共和黨 中間派 受選民歡迎卻惹怒保守派

華納的第一次婚姻娶了千萬富翁梅隆(Paul Mellon)的女兒凱瑟琳·梅隆(Catherine Mellon)，兩人離婚時，估計為他帶來700萬元財富。他和第二任妻子伊麗莎白·泰勒1982年離婚，2003年與房地產經紀人珍妮·邁德(Jeanne Vander Myde)結婚。華納有三個孩子，臨終時妻子邁德和兒女均在身側。

華納是共和黨中間派，其獨立特質很受維州選民歡迎，但也惹怒許多共和黨保守派領袖。他與伊麗莎白·泰勒結婚，人氣更加暢旺，在1978年當選參議員時，備受矚目。

擔任過海軍部長的華納曾任五屆參議員，30年後才離開參院 ；2008年他被民主黨人馬克·華納(Mark Warner)取代，兩人並無任何關連。馬克‧華納最早曾在1996年挑戰他的參議員職務；兩人歷經多年競爭，結成好友。

馬克‧華納26日表示，「我們維州期望民選官員領導眾人但保持謙卑，為人民服務但保有尊嚴，為信念而戰而非為私利所驅。約翰·華納就是所有這些特質的體現。我堅信今日我們應有更多如他的榜樣。」

前維吉尼亞州參議員、軍事專家約翰·華納25日於維州家中過世，享年94歲；華府國會大廈特地降半旗哀悼。(美聯社)

國會大廈半旗 麥康諾：他是有原則愛國者

美國國會大廈參院在華納過世後降半旗向他致敬，參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)稱讚華納是「共識締造者」和「軍事事務權威」；參院共和黨領袖麥康諾稱他為「有原則的愛國者」；眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)稱讚華納是「偉大的愛國者、不怕說實話的領袖。」

曾為民主和共和黨政府服務的前國防部長蓋茨(Robert Gates)表示，華納「對從軍男女的堅定支持，改變了他們的生活和國家安全。他的朋友和仰慕者來自各政治領域，他為兩黨領導樹立了榜樣。」

華納曾參加二戰和韓戰，職涯大都花在軍事事務，曾任參院軍事委員會主席；1972年到1974年曾任海軍部長。他是小布希總統(George W. Bush)宣戰的主要支持者，常為布希政府處理伊拉克戰爭辯護。但他也願意反抗白宮。

2005年，華納是唯一反對聯邦政府介入特麗·夏沃(Terri Schiavo)死亡權案的參議員。特麗·夏沃因腦部損傷，丈夫試圖為她拔管，遭佛羅里達州議員反對。當時華納表示：「更大的智慧並不總存在於聯邦政府分支機構中。」