蓋茲多次追求女下屬 微軟董事會認「曾調查」

微軟創辦人比爾蓋茲被爆料指婚後多年，曾多次向微軟公司及蓋茲夫婦基金會的女員工示好及追求。圖為位於西雅圖的蓋茲夫婦基金會。(路透)

微軟 公司(Microsoft Corp)董事會17日證實，微軟共同創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)辭去董事會職務與內部調查蓋茲與公司一名女工程師的婚外情有關；另據「紐約時報 」報導，蓋茲與原本也是微軟員工的梅琳達‧蓋茲(Melinda French Gates)結婚後，曾追求過數名女下屬，營造不自在的工作環境。

「華爾街 日報」16日引述消息人士說法報導，微軟董事會去年啟動內部調查，徹查蓋茲與微軟女工程師的婚外情；董事會成員認為蓋茲的行為不妥，應辭去董事會職務，但蓋茲在調查結束前，於去年3月先行辭去董事會職務以聚焦「比爾與梅琳達‧蓋茲基金會」的慈善活動。

微軟當時並未說明調查細節，也未評論蓋茲離開董事會的決定。

蓋茲的發言人16日告訴華爾街日報，「那涉及20年前友好結束的一段情」，但重申蓋茲離開董事會是為了專心公益；蓋茲與梅琳達結縭27載，本月初宣布離婚。

另據紐時引述消息人士說，蓋茲2006年曾參加一名微軟女員工的簡報活動，當時擔任微軟董事長的蓋茲離席後，立刻發電郵給該名女員工，邀她共進晚餐。

看過那封電郵的一名消息人士表示，蓋茲寫道：「如果這讓你不舒服，就假裝什麼都沒發生過。」

知情人士透露，該名女員工確實感到不自在，遂決定當作無事發生。

一、兩年後，蓋茲代表比爾與梅琳達‧蓋茲基金會前往紐約，另一名基金會女員工和他同行。

此女表示，蓋茲在雞尾酒會上站在她身旁低語：「我想見妳，妳願意和我共進晚餐嗎？」該女子對此感到不舒服，只好用微笑代替回答。

蓋茲的行為與梅琳達倡議的女性賦權背道而馳，梅琳達2019年曾表示將斥資10億元提升「美國女性的權力和影響力」；她當時投書「時代」(Time)雜誌寫道：「即便大多數女性如今都有全職工作，我們仍承擔照顧孩子的大部分責任，面臨無所不在的性騷擾和歧視，且處於帶有性別偏見和刻板印象描述的環境。」