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國會暴動 兩黨達協議成立獨立調查委員會

編譯盧炯燊／綜合15日電
國會眾院國土安全委員會民主黨籍主席湯普森表示，已跟委員會共和黨議員達成協議，成立類似調查911恐襲的獨立委員會，調查國會暴動。(路透)
國會眾院國土安全委員會民主黨籍主席湯普森表示，已跟委員會共和黨議員達成協議，成立類似調查911恐襲的獨立委員會，調查國會暴動。(路透)

國會眾院國土安全委員會的兩黨議員達成協議，提出草案要求國會成立一個獨立調查委員會，調查1月6日國會暴動事件，但在宣布達成協議的一刻，眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)聲稱他沒有在協議上簽字。

國安委員會的民主黨籍主席湯普森(Bennie Thompson)14日深夜發出新聞稿宣布，已跟委員會內共和黨排名最高的卡特科(John Katko)達成協議，成立一個類似調查911恐襲的獨立委員會調查國會暴動，草案將於下周提交眾議院全院表決。

草案列明，委員會由十人組成，兩黨各任命五人；民主黨由眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)及參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)任命，包括委員會主席；共和黨則由眾院少數黨領袖麥卡錫及參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)任命，其中一人任副主席。

委員會有權傳召證人作供，須在今年12月31日前遞交調查報告，內容要包括防止民主機制再遭襲擊的建議。

但在湯普森發出新聞稿的一刻，麥卡錫表示他未批准這個協議，甚至說從不知道會發出這樣的新聞稿。他對委員會只局限調查1月6日國會暴動事件感到擔憂，認為也要調查之前所累積的情況。麥卡錫抨擊波洛西就調查之事，數月來一直在玩弄政治。

有關提案預計最快會在下周提交給眾院審議；法案規定，調查委員會的委員，應在執法、民權、公民自由、隱私、情報和網絡安全等方面具有重要專長，同時禁止任命現任政府官員。委員會有權發出傳票傳召證人作供，但傳召誰人要由主席與副主席之間達成協議，或由委員們表決。

國會眾院國土安全委員會共和黨排名最高的卡特科與民主黨人達成協議，成立一個類似調查...
國會眾院國土安全委員會共和黨排名最高的卡特科與民主黨人達成協議，成立一個類似調查911恐襲的獨立委員會，調查國會暴動。(Getty Images)

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