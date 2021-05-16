國會暴動 兩黨達協議成立獨立調查委員會

國會眾院國土安全委員會民主黨籍主席湯普森表示，已跟委員會共和黨議員達成協議，成立類似調查911恐襲的獨立委員會，調查國會暴動。(路透)

國會眾院 國土安全委員會的兩黨議員達成協議，提出草案要求國會成立一個獨立調查委員會，調查1月6日國會暴動事件，但在宣布達成協議的一刻，眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)聲稱他沒有在協議上簽字。

國安委員會的民主黨籍主席湯普森(Bennie Thompson)14日深夜發出新聞稿宣布，已跟委員會內共和黨排名最高的卡特科(John Katko)達成協議，成立一個類似調查911恐襲的獨立委員會調查國會暴動，草案將於下周提交眾議院全院表決。

草案列明，委員會由十人組成，兩黨各任命五人；民主黨由眾院議長波洛西 (Nancy Pelosi)及參院 多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)任命，包括委員會主席；共和黨則由眾院少數黨領袖麥卡錫及參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)任命，其中一人任副主席。

委員會有權傳召證人作供，須在今年12月31日前遞交調查報告，內容要包括防止民主機制再遭襲擊的建議。

但在湯普森發出新聞稿的一刻，麥卡錫表示他未批准這個協議，甚至說從不知道會發出這樣的新聞稿。他對委員會只局限調查1月6日國會暴動事件感到擔憂，認為也要調查之前所累積的情況。麥卡錫抨擊波洛西就調查之事，數月來一直在玩弄政治。

有關提案預計最快會在下周提交給眾院審議；法案規定，調查委員會的委員，應在執法、民權、公民自由、隱私、情報和網絡安全等方面具有重要專長，同時禁止任命現任政府官員。委員會有權發出傳票傳召證人作供，但傳召誰人要由主席與副主席之間達成協議，或由委員們表決。