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媒體指控：以色列利用社媒 誘殺哈瑪斯民兵

編譯潘勛／綜合14日電

媒體記者指控以色列軍方先是在14日凌晨伊始於社群媒體推特貼文，稱指陸軍空軍正在攻打加薩走廊，讓一些媒體報導以軍已由地面攻入加薩，與哈瑪斯(Hamas)民兵衝突猛烈升高，誘使哈瑪斯戰士進入名為「都會」(Metro)的地下隧道系統，再派空軍轟炸，殺死不少人；後來證實以國陸軍並未入侵當地，外國媒體紛紛認為自己被騙，間接幫助以國打巴勒斯坦人。

美聯社14日報導，過了幾個小時，以軍發布「澄清聲明」，指部隊並未進入加薩，只是好幾家主要媒體已發錯誤報導，只能再發稿更正。

以國軍方試圖淡化本事件為誤會，但聲望頗好的軍事評論員指出，媒體落入以方精心設計的圈套，被用來當幌子，誘使哈瑪斯民兵落入死亡陷阱。

事態真正發展過程，是以國軍方先行空襲數日之後，再宣布徵召數千後備部隊，沿以國與巴勒斯坦邊界聚集，可能由地面入侵；另個衝突升高跡象則是以國坦克陳兵邊界，向薩迦地區目標開砲射擊。

以往幾回合戰鬥中，地面入侵總造成加薩大面積破壞，以、巴兩造傷亡慘重。

如此可謂搭好舞台，讓以軍14日凌晨的騙局得逞；以國第13頻道資深軍事記者海勒(Or Heller)指出，以國先陳兵邊界，顯然做好最後準備，接下來要入侵。然後便是同步以希伯來文、阿拉伯文在推特上宣布消息，放話給媒體；主要媒體繼而提高警覺，認為以軍正攻進加薩。

以色列動用這些招數，讓哈瑪斯戰士匆匆進入地下隧道工事，就防禦定位，但以國接著召來160架戰機，轟炸隧道工事40分鐘；據了解巴人戰士陣亡數十人，但無法核實。

華爾街日報(WSJ)記者費莉西亞‧舒瓦茲(Felicia Schwartz)表示，自己收到以國軍方發言人康瑞克斯(Jonathan Conricus)中校明確證實，地面部隊已攻入加薩；但到了早晨，康瑞克斯對記者們表示，發生「內部溝通錯誤」；情勢太複雜，有時會發生這種狀態，但他一知道資訊有誤，馬上便向相關人等更新消息。

美聯社指出，以色列14日誤導媒體的聲明，讓以國國防部與外國媒體本就不好的關係更形緊繃；以國軍民向來認為國際媒體太偏袒巴勒斯坦，對以國的憂慮及苦難輕描淡寫。

以色列 推特 社群媒體

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