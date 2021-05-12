我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

直播／台灣疫情嚴峻 暴增16例本土案例

麗茲錢尼的天鵝之歌：重批川普與憲法為敵

失業津貼誘人 雇主招不到工 各州府齊呼「回歸職場」

編譯陳韻涵／綜合11日電
聯邦政府發放的新冠失業津貼誘人，金額甚至比部分勞工的薪水還高。共和黨主政的各州長認為拜登政府大撒錢的作法，阻礙一般人復工上班的心態。(路透)
聯邦政府發放的新冠失業津貼誘人，金額甚至比部分勞工的薪水還高。共和黨主政的各州長認為拜登政府大撒錢的作法，阻礙一般人復工上班的心態。(路透)

新冠肺炎疫情趨緩，經濟活動逐漸恢復，但許多雇主難以招募足夠的員工，主因是聯邦政府發放的新冠失業津貼誘人，金額甚至比部分勞工的薪水還高；業主和各州政府齊呼恢復領取補助需要參酌積極找工作證明的規定或擬停發額外失業津貼。

勞工部11日公布「職缺與勞動力流動調查」報告指出，3月的職缺增加近8%至810萬個，為2020年12月以來新高，但3月雇用升幅不及4%、600萬個，顯示雇主找不到人手。

另一項由全美最大的小型企業協會「全國獨立企業聯合會」(NFIB)調查的報告發現，44%小企業找不到足夠人力，創歷來新高。

研究機構凱投宏觀(Capital Economics)經濟學者皮爾斯(Michael Pearce)說：「前述兩份報告即是勞力短缺情況普遍的證據，推高物價，且成為經濟復甦潛在的阻礙。」

職缺增加最多的產業包括餐廳、酒吧、酒店、製造業、建築業和零售業，而健康照護、交通和倉儲業的職缺則減少。

佛蒙特餐廳Piecasso Pizzeria & Lounge老闆洛維托(Eduardo Rovetto)挺過受疫情摧殘的一年，近期恢復營業，他希望在暑假觀光季節來臨前補足員工，但他和許多業主一樣，面臨招不到人的窘況。

洛維托計畫招募15到20名員工，且若員工能待到10月，加碼給予高達600元的獎金，他說：「疫情期間遭辭退的員工有各種不回來的理由，病毒多少有影響，但現在每個人都能免費打疫苗了。」

為鼓勵人們返回工作崗位，許多州提高申請失業補助的門檻，例如要求申請者提供積極尋找工作的證明，才能請領聯邦發放的300元額外失業津貼。

共和黨和民主黨領導的州也紛紛由州政府帶頭，鼓勵人們回歸職場，這些州包括亞利桑納州、緬因州、新罕布夏州、北卡羅來納州、俄亥俄州、賓州、羅德島州和南卡州。

「正如前總統雷根所言，最好的社會福利政策就是工作，這句箴言在今日依然適用」；亞利桑納州州長杜西(Doug Ducey)宣布申請失業津貼需要找工作證明時說：「亞州的失業津貼仍發給有需要的人，但目前也有許多職缺，想領津貼就得積極找工作。」

疫情 勞工部 亞利桑納州

上一則

疫情後缺工 年輕人機會多「特定職缺」擠破頭

下一則

全美首個大型離岸風力電廠落腳麻州 風電新時代來了

延伸閱讀

這些人不上班收入更多…拜登：拒絕工作將失去失業金

這些人不上班收入更多…拜登：拒絕工作將失去失業金
紐約州大、市大學生 今秋返校須打疫苗

紐約州大、市大學生 今秋返校須打疫苗
寧領失業津貼 網約車復工慢 芝車費狂飆5倍

寧領失業津貼 網約車復工慢 芝車費狂飆5倍
新罕州今夏旅客觀光支出 有望追上疫情前

新罕州今夏旅客觀光支出 有望追上疫情前

熱門新聞

比爾蓋茲生命中的另一個女人企業家Ann Winblad。蓋茲與梅琳達的婚姻協議中說，蓋茲每年會與Ann在北卡海邊小屋共度長周末。(Getty Images)

蓋茲與前女友每年海邊共度長周末 梅琳達同意

2021-05-05 09:28
王喆對於被捲入蓋茲離婚事件，5日透過微博否認傳聞。（取材自微博）

傳是蓋茲情人 中國翻譯王喆：愈傳愈瘋

2021-05-06 10:38
八卦媒體爆料，指微軟共同創辦人比爾蓋茲(左)和妻子梅琳達(右)的離婚是「不友好分手」，梅琳達和家人對蓋茲做的很多事情都很憤怒。(美聯社)

比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達

2021-05-07 02:25
全美疫情紓緩，聯邦政府紓困金奏效，經濟開始復甦，物價也蠢蠢欲動。超市肉品的售價開始上漲。(美聯社)

通膨來了…民生用品飆漲 原物料成本轉嫁消費者

2021-05-05 11:01
拜登總統10日在白宮發表談話指出，正在領取失業救濟的民眾，如果遇到「適合工作」，就應把握就業機會，否則將喪失失業津貼。(路透)

拜登：不積極「找工作」 將失去失業金

2021-05-10 23:38
梅琳達要與蓋茲平起平坐，不想在蓋茲的陰影下。(Getty Images)

擺脫蓋茲 梅琳達離婚前花120萬元在西雅圖買房

2021-05-05 04:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
女模結婚尺度大開 婚紗下半身全透視 一轉身被看光

女模結婚尺度大開 婚紗下半身全透視 一轉身被看光
四個共和黨執政州已退出每周300元額外失業補助

四個共和黨執政州已退出每周300元額外失業補助
蛋蛋偽裝「圍巾」 從中國寄紐約市 750顆遭沒收銷毀

蛋蛋偽裝「圍巾」 從中國寄紐約市 750顆遭沒收銷毀
台再傳本土確診 疫情嚴峻 陳時中：今不會升第三級警戒

台再傳本土確診 疫情嚴峻 陳時中：今不會升第三級警戒
世界OnAir／疫苗致死？染疫亡？華婦死因成謎留遺恨

世界OnAir／疫苗致死？染疫亡？華婦死因成謎留遺恨