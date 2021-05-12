失業津貼誘人 雇主招不到工 各州府齊呼「回歸職場」

聯邦政府發放的新冠失業津貼誘人，金額甚至比部分勞工的薪水還高。共和黨主政的各州長認為拜登政府大撒錢的作法，阻礙一般人復工上班的心態。(路透)

新冠肺炎疫情 趨緩，經濟活動逐漸恢復，但許多雇主難以招募足夠的員工，主因是聯邦政府發放的新冠失業津貼誘人，金額甚至比部分勞工的薪水還高；業主和各州政府齊呼恢復領取補助需要參酌積極找工作證明的規定或擬停發額外失業津貼。

勞工部 11日公布「職缺與勞動力流動調查」報告指出，3月的職缺增加近8%至810萬個，為2020年12月以來新高，但3月雇用升幅不及4%、600萬個，顯示雇主找不到人手。

另一項由全美最大的小型企業協會「全國獨立企業聯合會」(NFIB)調查的報告發現，44%小企業找不到足夠人力，創歷來新高。

研究機構凱投宏觀(Capital Economics)經濟學者皮爾斯(Michael Pearce)說：「前述兩份報告即是勞力短缺情況普遍的證據，推高物價，且成為經濟復甦潛在的阻礙。」

職缺增加最多的產業包括餐廳、酒吧、酒店、製造業、建築業和零售業，而健康照護、交通和倉儲業的職缺則減少。

佛蒙特餐廳Piecasso Pizzeria & Lounge老闆洛維托(Eduardo Rovetto)挺過受疫情摧殘的一年，近期恢復營業，他希望在暑假觀光季節來臨前補足員工，但他和許多業主一樣，面臨招不到人的窘況。

洛維托計畫招募15到20名員工，且若員工能待到10月，加碼給予高達600元的獎金，他說：「疫情期間遭辭退的員工有各種不回來的理由，病毒多少有影響，但現在每個人都能免費打疫苗了。」

為鼓勵人們返回工作崗位，許多州提高申請失業補助的門檻，例如要求申請者提供積極尋找工作的證明，才能請領聯邦發放的300元額外失業津貼。

共和黨和民主黨領導的州也紛紛由州政府帶頭，鼓勵人們回歸職場，這些州包括亞利桑納州 、緬因州、新罕布夏州、北卡羅來納州、俄亥俄州、賓州、羅德島州和南卡州。

「正如前總統雷根所言，最好的社會福利政策就是工作，這句箴言在今日依然適用」；亞利桑納州州長杜西(Doug Ducey)宣布申請失業津貼需要找工作證明時說：「亞州的失業津貼仍發給有需要的人，但目前也有許多職缺，想領津貼就得積極找工作。」