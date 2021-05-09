我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮防疫協調官：美國疫情正在轉危為安

復星醫藥與BioNTech在中合資 疫苗年產能達10億劑

國安部廢除川普舊規 取消收集移民DNA生物數據

編譯陳韻涵／綜合8日電
川普政府時期提出採集移民DNA、虹膜及聲音等個人信息的新規，但拜登政府不予推行，已告夭折；圖為移民官員在邊境口岸檢查入境的外國人。(海關及邊境保護局提供)
川普政府時期提出採集移民DNA、虹膜及聲音等個人信息的新規，但拜登政府不予推行，已告夭折；圖為移民官員在邊境口岸檢查入境的外國人。(海關及邊境保護局提供)

國土安全部(DHS)日前宣布，廢除前總統川普擴大收集入境移民及其兒童等依附者的聲紋和DNA等生物辨識資料的規定。

公民及移民服務局(USCIS)7日表示，此決定貫徹拜登總統2月頒布的行政命令，該命令旨在降低美國移民體制中的障礙與不當負擔(undue burdens)。

原本的規定於去年9月提出，下修當局收集生物辨識資料的年齡至14歲；USCIS官員強制申請移民福利的成人，包括公民資格、短期簽證和綠卡的外國人必須留下指紋、簽名和照片等資料。

此外，DHS當時提案改革，要求每一位申請移民福利的公民，包括申請人的孩子等依附者都得提交生物辨識資料，除非此人取得聯邦政府的豁免資格。

美墨邊界入境者 仍須接受虹膜掃描

儘管此提案從未付諸實行，卻已造成DHS對移民及美國公民的個人資料蒐集政策的轉變，而去年宣布的多項相關計畫也引起移民及隱私倡議人士的關切並質疑其合憲性。

DHS在宣布政策改變的聲明中表示，將持續在適當情況下收集生物辨識資料，例如從美墨邊境入境的移民必須接受虹膜掃描與辨識。

拜登政府數月來力圖廢除川普時代的移民政策，這些政策限制外國人申請移民和尋求庇護。

J&K Law律師事務所專精移民議題的律師赫拉‧賈維德(Hera Javed)盛讚拜登政府的決定，她說：「這是朝正確方向邁進的第一步。」

賈維德說：「DHS仍需要提出法規，協助終結既有的積件和延誤，但不強迫移民留下生物辨識資料或許可以解決這些延宕。」

移民律師表示，目前申請工作簽證需時約六個月到九個月不等。

賈維德說：「DHS接下來必須評估如何訂定相關程序，減輕DHS有限人力及預算的負擔。」

DHS上周還表示，將暫緩實施要求工作簽持有者提交配偶指紋才能展延工作簽證有效期的規定；這項強制規定是川普政府2019年基於安全理由所制定，結果造成處理單位積件嚴重，數萬人無法延期。

法院文件顯示，USCIS矢言在兩年內廢除該規定，自17日開始施行。

移民 工作簽證 拜登

上一則

佛州家長反對兒童戴口罩 竟罵華裔教師「共產黨」

下一則

需求俱減 全美每日接種跌破200萬人 恐影響群體免疫

延伸閱讀

房東拒絕也可申請 拜登政府加快租屋補助撥款

房東拒絕也可申請 拜登政府加快租屋補助撥款
華郵：報導通俄案記者 遭川普司法部查通聯

華郵：報導通俄案記者 遭川普司法部查通聯
美俄領袖峰會 這兩個議題普亭絕對不想談

美俄領袖峰會 這兩個議題普亭絕對不想談
美疫情吹哨者辭去CDC職務 曾警告川普新冠將「打亂生活」

美疫情吹哨者辭去CDC職務 曾警告川普新冠將「打亂生活」

熱門新聞

比爾蓋茲與梅琳達婚後育有兩女一子，包括25歲的珍妮佛（中間）、21歲的羅里（右一）和18歲的菲比（左一）。取材自臉書

蓋茲夫婦早已分居？梅琳達稱「出現無法挽回的破裂」

2021-05-03 22:58
比爾蓋茲生命中的另一個女人企業家Ann Winblad。蓋茲與梅琳達的婚姻協議中說，蓋茲每年會與Ann在北卡海邊小屋共度長周末。(Getty Images)

蓋茲與前女友每年海邊共度長周末 梅琳達同意

2021-05-05 09:28
王喆對於被捲入蓋茲離婚事件，5日透過微博否認傳聞。（取材自微博）

傳是蓋茲情人 中國翻譯王喆：愈傳愈瘋

2021-05-06 10:38
部分民主黨籍國會議員敦促拜登政府發放第四輪刺激補助，並持續發放至新冠疫情終結為止。(美聯社)

民主黨議員籲拜登 推第4波紓困支票

2021-05-02 21:08
八卦媒體爆料，指微軟共同創辦人比爾蓋茲(左)和妻子梅琳達(右)的離婚是「不友好分手」，梅琳達和家人對蓋茲做的很多事情都很憤怒。(美聯社)

比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達

2021-05-07 02:25
明州泰裔女童薇可‧戴伊，不幸罕見歿於新冠病毒。(取自keloland網視頻)

無慢性病…明尼蘇達州6歲女童 罕見染疫不治

2021-05-02 16:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
鎖骨明顯身材恢復…郎朗兒子百天宴 曬出吉娜好狀態

鎖骨明顯身材恢復…郎朗兒子百天宴 曬出吉娜好狀態
時報廣場爆槍案 3路人被波及 4歲女童需手術

時報廣場爆槍案 3路人被波及 4歲女童需手術
「這不是中國」不滿口罩令 佛州家長罵華裔師：共產黨

「這不是中國」不滿口罩令 佛州家長罵華裔師：共產黨
時速150公里沒煞車 特斯拉像砲彈追撞貨車

時速150公里沒煞車 特斯拉像砲彈追撞貨車
長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低

長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低