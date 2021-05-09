國安部廢除川普舊規 取消收集移民DNA生物數據

川普政府時期提出採集移民DNA、虹膜及聲音等個人信息的新規，但拜登政府不予推行，已告夭折；圖為移民官員在邊境口岸檢查入境的外國人。(海關及邊境保護局提供)

國土安全部(DHS)日前宣布，廢除前總統川普擴大收集入境移民 及其兒童等依附者的聲紋和DNA等生物辨識資料的規定。

公民及移民服務局(USCIS)7日表示，此決定貫徹拜登 總統2月頒布的行政命令，該命令旨在降低美國移民體制中的障礙與不當負擔(undue burdens)。

原本的規定於去年9月提出，下修當局收集生物辨識資料的年齡至14歲；USCIS官員強制申請移民福利的成人，包括公民資格、短期簽證和綠卡的外國人必須留下指紋、簽名和照片等資料。

此外，DHS當時提案改革，要求每一位申請移民福利的公民，包括申請人的孩子等依附者都得提交生物辨識資料，除非此人取得聯邦政府的豁免資格。

美墨邊界入境者 仍須接受虹膜掃描

儘管此提案從未付諸實行，卻已造成DHS對移民及美國公民的個人資料蒐集政策的轉變，而去年宣布的多項相關計畫也引起移民及隱私倡議人士的關切並質疑其合憲性。

DHS在宣布政策改變的聲明中表示，將持續在適當情況下收集生物辨識資料，例如從美墨邊境入境的移民必須接受虹膜掃描與辨識。

拜登政府數月來力圖廢除川普時代的移民政策，這些政策限制外國人申請移民和尋求庇護。

J&K Law律師事務所專精移民議題的律師赫拉‧賈維德(Hera Javed)盛讚拜登政府的決定，她說：「這是朝正確方向邁進的第一步。」

賈維德說：「DHS仍需要提出法規，協助終結既有的積件和延誤，但不強迫移民留下生物辨識資料或許可以解決這些延宕。」

移民律師表示，目前申請工作簽證 需時約六個月到九個月不等。

賈維德說：「DHS接下來必須評估如何訂定相關程序，減輕DHS有限人力及預算的負擔。」

DHS上周還表示，將暫緩實施要求工作簽持有者提交配偶指紋才能展延工作簽證有效期的規定；這項強制規定是川普政府2019年基於安全理由所制定，結果造成處理單位積件嚴重，數萬人無法延期。

法院文件顯示，USCIS矢言在兩年內廢除該規定，自17日開始施行。