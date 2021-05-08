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策畫10前防長「警告」川普？ 錢尼惹怒共和黨

編譯盧炯燊／綜合7日電
國會眾院共和黨議員錢尼傳策畫十名前國防部長聯名投書華郵，惹火共和黨。(路透)
國會眾院共和黨議員錢尼傳策畫十名前國防部長聯名投書華郵，惹火共和黨。(路透)

國會眾院共和黨議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)被拉下黨團主席之職已無懸念，消息指共和黨最終拋棄她，主要與她秘密策畫美國猶在人世的十名前國防部長聯名投書，1月3日刊登「華盛頓郵報」有關。

來自兩黨的十位前國防部長以近乎警告的口吻指出，質疑選舉結果的時間已經過去，軍方介入選舉爭執會讓國家陷入「危險、無法失序、不合憲法的境地」；公開函中要求軍方不可介入選舉紛爭，不可打破美國自1789年以來保持的政權和平轉移紀錄。 

當時國會即將確認選舉人團票，但川普仍然拒絕承認大選結果，軍方、國會議員及退休的政治元老紛紛發表公開聲明，努力想推動政權和平轉移；十位前防長的聯公開信成為關鍵突破口。

紐約客」(New Yorker)雜誌引述錢尼的友人埃德爾曼(Eric Edelman)報導，十位前國防部長會聯名發表公開信，是由錢尼私下主導。

埃德爾曼是職業外交官，也是前副總統迪克‧錢尼(Dick Cheney)的國家安全顧問，他向「紐約客」表示，麗茲策畫這封公開信，因為她非常擔心川普會做出什麼來，「公開信透露出麗茲擔憂川普對我國民主體制造成的威脅，到了什麼地步。」

「紐約客」報導，錢尼幕後策動前防長們發表公開信時，不僅求助其父親、曾任副總統、國防部長的迪克‧錢尼，還邀請其他人，包括曾任川普任內首位國防部長的馬提斯(James Mattis)；馬提斯2018年離任後一直避免公開評論川普，但最終加入反對行列。

傳麗茲‧錢尼(右)幕後策動前防長們發表公開信時，曾求助其父親、曾任副總統的迪克‧...
傳麗茲‧錢尼(右)幕後策動前防長們發表公開信時，曾求助其父親、曾任副總統的迪克‧錢尼(左)。(Getty Images)

其餘的還有遭川普撤換的艾思博（Mark Esper）、歐巴馬時代的卡特(Ashton Carter)、潘尼達（Leon Panetta）、海格（Chuck Hagel)、布希時代的蓋茲（Robert Gates）、倫斯斐（Donald Rumsfeld）；柯林頓時代的培里（William Perry）、柯恩（William Cohen）；他們表示，「身為前國防部長，我們每個人都宣誓支持和捍衛憲法，並非對個別人等或政黨宣誓。」

十位國防部長發表公開信時，大眾還不清楚川普是否會在拜登宣誓就任總統的1月20日離開白宮。川普拒絕承認選舉結果，要求時任副總統潘斯(Mike Pence)趁1月6日國會開會時，設法阻止國會計算一些爭議州份的選舉人團票。

在衝擊國會暴亂後，這些前軍方將領也發出另一公開信，指責暴力騷動是對國會及憲法的直接攻擊。

川普 國防部 紐約

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