白宮上調難民限額至6.25萬人 明年擬倍增

白宮3日表示，美國本會計年度預定接納的難民數額定為6萬2500人，2022會計年度擬增加一倍。圖為中美洲無證移民偷越美墨邊境，進入德州羅馬市。(Getty Images)

白宮3日表示，本會計年度美國 預定接納的難民數額定為6萬2500人，2022會計年度擬增加一倍，到12萬5000人。

拜登 上個月把年度接納的難民數維持在川普設定的低標1萬5000人，遭到批評，現修訂為6萬2500人，因為「美國是歡迎、支持難民的國家，低標準不反映美國的價值觀」。

他上個月宣布把今年度難民額定為1萬5000人後，立即引發難民團體和民主黨議員的反彈。他原先承諾會把2021年難民額度提高為6萬2500人，卻出爾反爾，招致反彈。

他在3日發布的聲明中說，他把上限移除，這將消除全球難民心中尚存的疑惑，他們已經承受夠多的痛苦，急切想要踏上人生的新旅程。

拜登說，今年美國無法達成接納6萬2500難民的目標，「這是令人傷心的事實。我們正加速消除過去四年累積的傷害，但這需要時間，該做的已在進行」。

他也承認，他上任後第一個會計年度接納12萬5000人的目標「仍然很難達成」，「但我們會運用一切辦法，幫忙經過篩選的、想要逃離他們國家恐怖狀況的難民」。

國務院所屬的難民處理中心統計顯示，到3月31日，美國僅接納了2050名難民，這是川普政府為2021會計年度設下的1萬5000名額中的第一季「成績」。

按照這樣的速度，剩下的九個月要完成「舊政府的舊目標」都難，要達成「修正後」的新目標更難，難怪拜登承認，就算把人數提高為6萬2500人，要在今年度完成，根本「無法達成」。明年倍增計畫，除非現在就加緊背景調查等篩選、確認、核定的工作，在拜登口中「仍很難達成」。

拜登本月初把邊界移民 兒童劇增現象形容成「危機」，白宮官員趕緊解釋沒那麼嚴重。他說，「我們要增加(移民)人數，問題是，難民數額問題堆疊在邊界年輕(移民激增)的危機之上，我們不能在同一時間處理兩件事」。