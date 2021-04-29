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監控美國民眾及社群 郵政總局認了：行動仍會持續

編譯陳韻涵／綜合28日電
美國郵政總局(USPS)。(歐新社)
美國郵政總局(USPS)。(歐新社)

透過執法部門監督

美國郵政總局(USPS)28日坦言，正透過執法部門監督美國民眾，並與其他政府單位合作，追蹤國人的社群媒體發布內容。

美國郵政督察長(Chief Postal Inspector)巴克斯代爾(Gary Barksdale)出席眾院監督與改革委員會，就「網路秘密行動計畫」(Internet Covert Operations Program，簡稱iCOP，網路警察)接受質詢時，並未說明美國郵政何時開始監督國民。

iCOP上周首度公諸於眾後，國會議員要求巴克斯代爾出席國會聽證。

雅虎(Yahoo)取得且刊載關於iCOP的文件內容包括相關行動、具「煽動性」的社群媒體內容分析，包含籌畫抗議的訊息。

聚焦避疫抗議活動

共和黨籍的南卡羅來納州聯邦眾議員南西‧梅斯(Nancy Mace)說，巴克斯代爾稱此計畫尚未導致任何實質逮捕行動，但不清楚已經執行了多久。

日期為3月16日的政府執法部門敏感通告寫道，「美國郵政督查局(U.S. Postal Inspection Service)分析員和iCOP監控今年3月20日在國際上與國內發生，攸關計畫性抗議的明顯活動。」

這份通告聚焦3月20日針對新冠肺炎避疫的抗議活動「全球為自由與民主示威」(World Wide Rally for Freedom and Democracy)；「這些抗議的地點和時間已確認，透過多個社群媒體平台在網上散播，包括右傾的Parler和Telegram帳號」。

但通告中寫道，「無情報顯示這些威脅違法。」

未透露與合作單位

巴克斯代爾告訴監督委員會，這項行動會持續，但會停止發布透過國土安全部的情資整合中心發送的通告，內容包含臉書、Parler、Telegram等社群媒體的螢幕截圖；然而，公告中的任何貼文，包含一則極端右翼組織「驕傲男孩」(Proud Boy)的貼文，都未包含任何威脅措辭。

梅斯表示，巴克斯代爾說不清楚當局花多少經費在此監察任務上，也不願透露那些單位與美國郵政局合作。

美國郵政 社群媒體 南卡羅來納州

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