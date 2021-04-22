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國會跨黨派推2法案 力抗「中國挑戰」

記者張文馨／華盛頓報導
為力抗中國的挑戰，美國國會接連提出法案。(路透)
為力抗中國的挑戰，美國國會接連提出法案。(路透)

為力抗中國的挑戰，美國國會接連出招。聯邦參院外交委員會21日審查通過「2021年戰略競爭法案」，反制中國經濟與影響力，包括其對台野心、壓迫香港與新疆；這是由民主黨與共和黨議員首度聯手提案，與北京展開戰略競爭的法案。

此外，參院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)和共和黨參議員楊恩(Todd Young)領銜，與參眾議員再度共同提出「無盡邊界法案」(Endless Frontiers Act)，針對新興科技投資超過1000億美元，包括打造具韌性的供應鏈，用以建立美中公平競爭的環境。

這兩部法案均獲得跨黨派議員支持。

「戰略競爭法案」(Strategic Competition Act)由參院外交委員會主席梅南德茲(Bob Menendez)提出，獲得首席議員芮胥(James Risch)支持，法案目標為確保美國未來數十年有能力與中國全方位競爭。

參院外交委員會21日以21票對1票通過，將送往參院院會審議，在獲得參眾兩院通過後，遞交白宮讓美國總統簽署生效。路透報導，跨黨派強力支持，立法在望。

委員會尚未公布通過的法案內容，根據日前公布的草案內容，全案共281頁、5章節，涵括與中國的各種戰略競爭面向，包括北京的掠奪性經濟行為、惡意影響力、數位威權、軍事擴張、對台野心，壓迫香港與新疆等等，並提出因應計畫。

草案提到，美國應強化投資應對中國的競爭，包括2022到2027財年，每年撥付1500萬美元，協助美企撤出中國市場與分散供應鏈；投入7500萬美元在印太地區投資基礎建設，反制「一帶一路」。

有關大外宣及假訊息，草案授權在2022到2026財年，每年撥付3億美元，成立對抗中國影響力基金，由國務院助卿以上官員主責政策協調。

在人道與民主價值部分，草案支持對壓迫穆斯林少數派實施制裁，支持香港的民主；在軍事部分，建議擴大在印太地區軍事投資，未來五年內投入6.55億美元。

有關台灣，草案指美國政策應認知台灣是美國印太戰略重要的一環，定期對台軍售，積極推動台灣有意義參與國際組織；呼籲美國國務院與其他政府機構，應以與其他外國政府來往的同樣基礎與台灣民選政府往來，但這不應被解釋為需要與中華民國（台灣）恢復建交，或是改變美國政府在台灣國際地位上的立場。

「無盡邊界法案」去年首度被提出，主要內容包括建立美國的科技研發中心，在未來5年投資1000億美元，發展人工智慧、量子計算與半導體；撥付100億美元給商務部支持國內科技；投入24億美元擴大美國在關鍵科技的製造能力；以及建立供應鏈彈性與危機應對計畫。

在楊恩與舒默發起後，跨黨派參眾議員加入共同提案。白宮發言人莎奇（Jen Psaki）表示，肯定朝野支持投資美國競爭力的相關立法，總統樂見立法強化美國供應鏈，期待與國會攜手合作，重建美國科技的世界領導地位。

為力抗中國的挑戰，美國國會接連提出法案。圖為2019年美中貿易協商，一名中國員工...
為力抗中國的挑戰，美國國會接連提出法案。圖為2019年美中貿易協商，一名中國員工調整美中國旗片。(美聯社資料照)

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