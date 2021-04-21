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嬌生疫苗加註「血栓警語」歐洲恢復施打

編譯洪毅／綜合20日電
歐盟醫藥局認為利多於弊，20日批准有條件使用嬌生疫苗，應標注有血栓風險。(美聯社)
歐盟醫藥局認為利多於弊，20日批准有條件使用嬌生疫苗，應標注有血栓風險。(美聯社)

嬌生疫苗傳出血栓問題，歐洲藥品管理局(European Medicines Agency)20日表示，兩者之間「可能有關聯」，但是發生率僅數百萬分之一，依然是「利大於弊」；另一方面，內華達州一名注射嬌生疫苗發生血栓的18歲女子已接受三次腦部手術，目前仍需氣切插管。

歐洲藥品管理局20日指出，嬌生疫苗的問題，應當要視為是「極罕見的副作用」，建議嬌生應當在此疫苗上加註警語。

不過歐盟負責健康的執委凱瑞亞基德斯(Stella Kyriakides)表示，這些疫苗能夠挽救性命，「敦促成員國遵照我們的專家給的指引」；歐洲藥品管理局執行主任庫克(Emer Cooke)也表示，新冠疫情已奪走全球超過300萬條人命，與無數的苦難相比，疫苗仍在對抗疫情中，扮演極為重要的角色。

嬌生當日即對外表示，將會在疫苗上標註警語，並重新開始在歐洲接種。

不過歐洲藥品管理局的建議對歐盟成員國沒有強制力，例如該機構也曾表示，一樣發生血栓副作用的阿斯特捷利康(AZ)疫苗利大於弊，但是一些成員國仍在抗拒使用。

歐盟醫藥局認為利多於弊，20日批准有條件使用嬌生疫苗，應標注有血栓風險。(美聯社...
歐盟醫藥局認為利多於弊，20日批准有條件使用嬌生疫苗，應標注有血栓風險。(美聯社)

白宮總統醫療顧問佛奇(Anthony Fauci)曾表示，預計將在23日依專家建議，決定是否重新展開嬌生疫苗接種。

嬌生將透過疫苗全球取得機制(COVAX)派送5億劑疫苗給窮國；外界擔憂，印度因疫情激增暫停生產的AZ疫苗出口後，若嬌生疫苗再遇麻煩，窮國的疫苗取得恐會受阻。

另一方面，雖然嬌生疫苗血栓副作用極低，約700萬人接種後，聯邦疾病防治中心(CDC)介入調查的血栓案例只有六件，都是18至43歲女性，但是幾乎都非常嚴重，已造成一人死亡。

其中一個案例是，18歲少女艾瑪·伯基(Emma Burkey)本月初接種後一周就陷入昏迷，情況危殆、須仰賴呼吸器，經過三次開腦手術後，目前仍需氣切插管，只能靠讀唇或眼神溝通，恢復近展緩慢；她的家人表示，艾瑪「很不幸地」，成為了那「百萬分之一」。

疫苗 嬌生 疫情

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