我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／印州FedEx爆槍案 至少5死4傷 傳槍手已自盡

打疫苗仍染疫 金山灣區逾百「突破病例」成病毒線索

美俄交鋒…拜登驅逐10外交官 俄：回擊無可避免

編譯中心／綜合15日電
拜登總統(左)15日說，他日前與普亭總統(右)通話時，已預告美國將會有制裁動作。他也已邀請俄羅斯總統普亭今夏於歐洲舉行峰會。(Getty Images)
拜登總統(左)15日說，他日前與普亭總統(右)通話時，已預告美國將會有制裁動作。他也已邀請俄羅斯總統普亭今夏於歐洲舉行峰會。(Getty Images)

美邀普亭參加歐洲峰會

美國15日針對俄羅斯介入美國大選和發動網路攻擊，祭出制裁措施。不過拜登總統當天說，他不願與俄羅斯升級緊張，盼有穩定關係。他透露，已邀請俄羅斯總統普亭今夏於歐洲舉行峰會。不過俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃(Maria Zakharova)表示，俄國「無可避免」將回應美國實施的新制裁，俄國外交部已召見美國駐俄大使蘇利文(John Sullivan)。

白宮15日宣布，擴大美國各家銀行交易俄羅斯公債的限制，驅逐包括涉嫌從事間諜活動的10名外交官，其中包括俄羅斯情報官員，並制裁被控試圖介入2020年美國總統大選的32名人士。此外，美國財政部也針對俄羅斯併吞烏克蘭克里米亞半島，而對俄羅斯5名個人及3個實體祭出制裁。

拜登傍晚在白宮公開說明這項制裁。他透露，本周稍早他和普亭通話時已預告美國將會有所動作。

他表示，美方不尋求與俄羅斯展開升級緊張與衝突的循環，希望能有一個穩定、可預測的關係。但如果俄羅斯繼續干涉美國民主，他會採取進一步行動回應。

拜登指出，直接、面對面的溝通，對於建立更有效關係至關重要，因此他向普亭建議今年夏天於歐洲舉行峰會，以討論雙方皆面臨的一系列議題。

拜登也在通話中向普亭表達對近來俄羅斯在烏克蘭邊境加強軍力的擔憂。他重申美國對烏克蘭主權與領土完整的承諾，也強力敦促普亭不要採取任何軍事行動。

白宮稍早發出聲明表示，15日的制裁傳達一道訊息，亦即若俄羅斯持續或升高顛覆性國際行動，美國將採取具戰略與經濟衝擊的方式，讓俄羅斯付出代價。

目前的制裁主要是針對俄羅斯情報單位涉及在2016 與2020年美國總統大選期間操弄選情，同時也是回應俄羅斯對美國與美國盟友的惡意網路活動。

美國15日針對俄羅斯介入美國大選和發動網路攻擊，祭出制裁措施，包括驅逐涉嫌從事間...
美國15日針對俄羅斯介入美國大選和發動網路攻擊，祭出制裁措施，包括驅逐涉嫌從事間諜活動的10名外交官。圖為俄羅斯駐美國大使館。(歐新社)

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃在電視發表談話說：「美國就是不願接受客觀現實，即世界格局呈現多極化，不容美國霸權。」

俄：會令美國感到棘手

她說，俄國外交部已召見蘇利文談話，內容「會令美國方面感到棘手」。

稍早克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov))表示，美國因應俄羅斯被指介入美國大選以及網路侵駭行為而實施的最新制裁，「無助於」俄國總統普亭和美國總統拜登可能舉行的高峰會。

不過培斯科夫又說，這項高峰會能否召開，還是須由普亭和拜登兩人決定。

美國總統大選 俄羅斯 普亭

上一則

女警獲保釋 死者母親促加重控罪：希望有人負責

下一則

CDC：打疫苗再染新冠機率低 僅0.008%

延伸閱讀

美駐中大使人選 前國務次卿伯恩斯進入最後審查

美駐中大使人選 前國務次卿伯恩斯進入最後審查
「新冠仇恨犯罪法案」闖關國會 拜登會晤亞太裔議員

「新冠仇恨犯罪法案」闖關國會 拜登會晤亞太裔議員
菅義偉16日訪白宮 文在寅5月下旬會拜登

菅義偉16日訪白宮 文在寅5月下旬會拜登
俄羅斯：無可避免將回應美國新制裁

俄羅斯：無可避免將回應美國新制裁

熱門新聞

FDA與CDC在13日宣布，暫停施打嬌生疫苗，要對出現的副作用進一步研究。各州立即應變調整施打疫苗，改打其他輝瑞與莫德納兩種疫苗。圖為洛杉磯這家原本只注射嬌生疫苗的接種站，13日即改打其他兩種疫苗。(美聯社)

美叫停嬌生疫苗 6女爆血栓 1死1病危 南非也停打

2021-04-14 01:03
英國菲立普親王9日在溫沙堡去世，兒子查爾斯王儲10日出面，對英國人民及世界的致哀，表示感謝。(美聯社)

病榻前與查理王子交心長談 菲立普親王交代2件事

2021-04-10 22:37
以色列一項最新研究顯示，輝瑞的新冠疫苗仍有可能被南非變種病毒所侵入。(美聯社)

接種也確診 研究：輝瑞疫苗不能阻南非變種病毒

2021-04-12 07:50
1947年11月20日，當時還是公主的伊麗莎白二世（左）與菲立普完婚後，在白金漢宮陽台向群眾揮手致意。（美聯社）

希臘落難王子 陪伴女王逾70年

2021-04-09 15:14
前總統川普10日晚在佛州海湖莊園舉行共和黨募款餐會上，嚴批共和黨參院領袖麥康諾參議員，稱他不支持大選舞弊的說法。共和黨內仍在未來路線鬥爭中。(Getty Images)

共和黨金主集會 川普髒話罵麥康諾、揶揄趙小蘭

2021-04-11 21:28
美國確診案例持續攀升，過去一周單日平均新增確診逾7萬例，重返去年夏季高峰。（歐新社）

美疫情又攀升 單日平均增逾7萬例 重返去年夏季高峰

2021-04-12 21:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
丹麥停用AZ疫苗記者會開一半 女官員不明原因暈倒送醫

丹麥停用AZ疫苗記者會開一半 女官員不明原因暈倒送醫
芝警槍殺13歲少年影片公布 市長哽咽：難以直視

芝警槍殺13歲少年影片公布 市長哽咽：難以直視
花旗宣布將退出13國零售銀行業務 中國、台灣也在內

花旗宣布將退出13國零售銀行業務 中國、台灣也在內
加拿大國會開視訊 議員一絲不掛春光外洩糗大了

加拿大國會開視訊 議員一絲不掛春光外洩糗大了
鑽戒哥一次拿出五枚鑽戒求婚 女友的回答是...

鑽戒哥一次拿出五枚鑽戒求婚 女友的回答是...