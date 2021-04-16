美俄交鋒…拜登驅逐10外交官 俄：回擊無可避免

拜登總統(左)15日說，他日前與普亭總統(右)通話時，已預告美國將會有制裁動作。他也已邀請俄羅斯總統普亭今夏於歐洲舉行峰會。(Getty Images)

美邀普亭 參加歐洲峰會

美國15日針對俄羅斯 介入美國大選和發動網路攻擊，祭出制裁措施。不過拜登總統當天說，他不願與俄羅斯升級緊張，盼有穩定關係。他透露，已邀請俄羅斯總統普亭今夏於歐洲舉行峰會。不過俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃(Maria Zakharova)表示，俄國「無可避免」將回應美國實施的新制裁，俄國外交部已召見美國駐俄大使蘇利文(John Sullivan)。

白宮15日宣布，擴大美國各家銀行交易俄羅斯公債的限制，驅逐包括涉嫌從事間諜活動的10名外交官，其中包括俄羅斯情報官員，並制裁被控試圖介入2020年美國總統大選 的32名人士。此外，美國財政部也針對俄羅斯併吞烏克蘭克里米亞半島，而對俄羅斯5名個人及3個實體祭出制裁。

拜登傍晚在白宮公開說明這項制裁。他透露，本周稍早他和普亭通話時已預告美國將會有所動作。

他表示，美方不尋求與俄羅斯展開升級緊張與衝突的循環，希望能有一個穩定、可預測的關係。但如果俄羅斯繼續干涉美國民主，他會採取進一步行動回應。

拜登指出，直接、面對面的溝通，對於建立更有效關係至關重要，因此他向普亭建議今年夏天於歐洲舉行峰會，以討論雙方皆面臨的一系列議題。

拜登也在通話中向普亭表達對近來俄羅斯在烏克蘭邊境加強軍力的擔憂。他重申美國對烏克蘭主權與領土完整的承諾，也強力敦促普亭不要採取任何軍事行動。

白宮稍早發出聲明表示，15日的制裁傳達一道訊息，亦即若俄羅斯持續或升高顛覆性國際行動，美國將採取具戰略與經濟衝擊的方式，讓俄羅斯付出代價。

目前的制裁主要是針對俄羅斯情報單位涉及在2016 與2020年美國總統大選期間操弄選情，同時也是回應俄羅斯對美國與美國盟友的惡意網路活動。

美國15日針對俄羅斯介入美國大選和發動網路攻擊，祭出制裁措施，包括驅逐涉嫌從事間諜活動的10名外交官。圖為俄羅斯駐美國大使館。(歐新社)

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃在電視發表談話說：「美國就是不願接受客觀現實，即世界格局呈現多極化，不容美國霸權。」

俄：會令美國感到棘手

她說，俄國外交部已召見蘇利文談話，內容「會令美國方面感到棘手」。

稍早克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov))表示，美國因應俄羅斯被指介入美國大選以及網路侵駭行為而實施的最新制裁，「無助於」俄國總統普亭和美國總統拜登可能舉行的高峰會。

不過培斯科夫又說，這項高峰會能否召開，還是須由普亭和拜登兩人決定。