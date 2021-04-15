CDC小組維持停打嬌生疫苗 輝瑞和莫德納將加速供應

CDC專家小組維持停打嬌生疫苗的建議。(美聯社)

美國 聯邦衛生單位建議暫停注射嬌生 (Johnson & Johnson)疫苗 的次日，聯邦疾病防治中心(CDC)「預防接種諮詢委員會」(ACIP)14日表示，他們需要更多證據，才能確定嬌生疫苗出現血栓罕見副作用的風險，因此將維持停打嬌生疫苗的建議；拜登政府則以加速輝瑞和莫德納兩種疫苗供應因應；輝瑞也表示，5月底前疫苗可增產10%。

在美國調整疫苗供應之際，全美半數州疫情也在逐漸升溫；包括賓州、康乃狄克、佛羅里達、伊利諾和德州，其中密西根州已連續兩天創單日新增確診高峰。

美國過去一周共新增確診49萬8637例，不僅比前一周增加10%，更寫下2月底以來單周新高；過去一周共新增6910人染疫病歿，比前一周5527人增加25%。

負責提供聯邦疾病防治中心(CDC)建議的ACIP於14日召開緊急會議，委員會成員表示，他們需要更多時間了解婦女接種嬌生疫苗後出現血栓的情形與其普遍程度，方能決定要繼續、暫停或推薦特定族群接種該疫苗。

ACIP預計一兩周後再開會討論此議題；委員會成員表示，暫停施打嬌生疫苗不會延誤接種計畫，因為其他疫苗供應無虞。

目前全國已注射了逾720萬劑嬌生疫苗，其中約有150萬劑的施打對象是18至50歲婦女；從3月30日至本周暫停接種嬌生疫苗為止，全美共接種近380萬劑嬌生疫苗，占已施打嬌生疫苗的52%；這表示尚須時間觀察這群接種者是否出現血栓。

白宮疫情協調官齊安茲(Jeffrey Zients)14日表示，輝瑞和莫德納疫苗供應足以彌補嬌生疫苗缺口，且能達到拜登總統上任百日接種2億劑疫苗的目標。

拜登政府也在爭取加快輝瑞和莫德納的疫苗供應；齊安茲指出，本周這兩間藥廠將配送2800萬劑疫苗，嬌生疫苗事件估計不會對疫苗計畫產生重大影響。

輝瑞執行長博爾拉(Albert Bourla)13日表示，輝瑞正加速疫苗生產，5月底前交貨量可增加10%，從2億增至2億2000萬劑。

儘管美國加速疫苗接種計畫，美國過去一周確診病例比前一周增加10%；根據約翰霍普金斯大學14日數據，全球新冠肺炎確診至少1億3801萬168例，死亡297萬389人；美國確診3141萬9303例，死亡56萬4301人。

美國13日新增確診7萬7878例，過去一周單日平均新增7萬1234例，這是2月底以來新高，亦超過去年7月底高峰；美國12日新增913人病歿。