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拜登基建案 運輸部長「遊說電話」接不停

編譯林育正／綜合12日電
拜登總統基建計畫引發國會遊說活動大增，運輸部長布塔朱吉電話響不停。(美聯社)
拜登總統基建計畫引發國會遊說活動大增，運輸部長布塔朱吉電話響不停。(美聯社)

由於拜登總統逾2兆元的基礎建設案規模龐大，遊說國會議員，尋求他們提案納入的利益團體絡繹不絕。運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)就說：「我的電話響個不停，幾乎每位議員都能指出自己選區內，有急迫維修需求的道路、橋梁或機場。」

「紐約時報」報導，全國各地官員正彙整一長串建設與社會福利計列表，希望部分基礎建設翻新、經濟與解決種族不公等機會有實現的機會。資深國會議員也開始從同僚手中收集列入法案的提議，白宮官員也不斷接到來自議員的電話，各有各的考量與盤算。

拜登希望在基礎建設計畫的推動上，能獲得兩黨合作的共識。眾院議長波洛西(Nancy Peloci)說：「我們要找到共同的目標，達成共識是我們的責任。」

民主黨籍聯邦參議員，環境與公共事務委員會主席卡波(Thomas Carper)說：「想獲得兩黨支持，過程中你必須邀請各方參與；每位參議員都與我們分享各州的優先順序，目前獲得許多有建設性的提議。」

長久以來，基礎建設為兩黨最容易達成合作共識的議題。然而近年卻未能有效合作，僅同意資助長期運輸計畫與例行性的資金重新授權。

拜登的基建計畫不只涵蓋重金整修公路與橋梁等實體設施，也希望非傳統的基建領域，包括有薪假與托兒計畫。

不過對拜登的提案，部分人士批評預算過於龐大，進步派認為應有更多作為，而議員也嘗試利用基建案完成自己的政見。聯邦參議員卡登(Benjamin Cardin)說：「每個人都想搭上這班車。」

共和黨籍聯邦參議員蘇珊·柯林斯(Susan Collins)則說：「把預算降低，先商討基建案的雛型才是第一要務。」然而拜登與民主黨人不斷挑戰共和黨人，企圖納入其政見，藉此提高反對基建法案的政治風險。

但目前布塔朱吉暫不透露官員將如何篩選獲得補助的運輸計畫，但他透露，可能透過現有資助計畫與開啟新的補助管道雙軌並行。

拜登 參議員 預算

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