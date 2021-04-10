英國女王夫婿、菲立普親王 99歲辭世

英國白金漢宮9日宣布，英國女王伊麗莎白二世夫婿、愛丁堡公爵菲立普親王病逝於溫莎城堡，享耆壽99歲。圖為2012年5月女王向英國議會發表開議演說，菲立普親王坐在一旁。(路透)

英國白金漢宮9日宣布，英國女王 伊麗莎白二世夫婿、愛丁堡公爵菲立普親王 病逝於溫莎城堡，享耆壽99歲。身為英國歷史上陪伴君王時間最長配偶、經常伴隨女王左右的他，最近一次公開現身是今年3月16日，當時坐車離開倫敦國王愛德華七世醫院。他是女王口中「這些年的力量與支柱」，一生為公眾服務，證明女王所言不虛。白金漢宮表示，女王「深感哀慟」。

英國菲立普親王於九日辭世，享耆壽九十九歲，他與英國女王伊麗莎白二世結褵逾七十三年。圖為二○○一年英國女王生日皇家閱兵式上，伊麗莎白二世（左）與菲立普親王（右）校閱部隊。（路透）

英女王：他一直是我的支柱，我欠他太多

菲立普親王70多年來一直是女王伊麗莎白二世的支柱，一直陪伴她出席公開場合。外界已在猜測菲利浦親王過世後，女王是否會交棒給王儲查理代行職務，甚至就此退休，不過女王的認真個性使她至今很難直接交棒。

親近王室的人表示，女王必定會非常想念菲立普。女王在即位初期，發言時一直會把「我先生和我」掛在嘴邊，即使後來決定不要用這樣的說法，菲立普親王在她心中的地位一直沒有改變。她曾在兩人的金婚紀念日上說：「他是那種不輕易接受讚賞的人。不過他這麼多年來一直是我的支柱，我欠他太多。」

驚聞菲立普親王去世，倫敦民眾紛紛在白金漢宮前獻花致悼。(路透)

心臟動刀 2月曾住院28天

法新社報導，菲立普親王在今年2月16日曾入院，一個月後回家，期間一度因既有的心臟問題接受手術，住院28天才出院，時間是歷來最長。王室沒有公布具體的入院原因，僅表示他因感染接受治療。

英國廣播公司(BBC)電視台在宣布親王去世消息時，播放他身著軍裝的照片並播放國歌。英國各地政府大樓與軍事設施也降半旗致哀，澳洲 和加拿大等國協政府機構、學校和民間機構也降半旗追悼。此外，英國保守黨、工黨、自由民主黨、蘇格蘭民族黨及威爾斯黨宣布，暫停今年五月地方及全國選舉的拉票活動。

英國首相強生對親王離世感到極大的悲傷，讚揚其生前協助帶領王室發展，對國民生活的平衡及幸福繼續發揮重要作用；同時影響和啟發無數年輕人的生命，不但使他們抱有希望，更鼓勵他們追求目標。

本將在6月迎來百歲生日的親王跟94歲的女王，在封城期間大多數時間都待在溫莎城堡，僅有一小群人負責照護，把感染風險降至最低。去年11月，這對夫婦也在城堡中歡慶結婚73周年。

自新冠疫情爆發以來，親王就很少公開露面，兩人曾於今年1月接種疫苗。

近年來，親王多次入院接受治療。2011年，他曾因心臟冠狀動脈阻塞進行心臟支架手術，2018年又接受髖關節置換手術。2019年1月，當時97歳的他在英格蘭東部山均漢姆堡附近駕車遇上交通意外，導致兩人受傷，他本人則毫髮無傷。

他生前與女王育有四名子女、八名兒孫及十名曾孫，子女分別是王儲查理、安妮公主、安德魯王子及愛德華王子。

(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)