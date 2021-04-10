哈利王子可能返英奔喪 梅根同行機會不大

哈利王子日前受訪時重話批評王室，現在各界都觀注哈利王子與妻子梅根是否會返倫敦參加親王喪禮。圖為菲立普親王與哈利王子2014年6月在白金漢宮觀看遊行。(美聯社)

99歲的菲立普親王 9日與世長辭，因疫情當頭，預先準備妥當、代號為「福斯橋計畫」(Forth Bridge)的菲立普親王葬禮，會變得更加低調；目前已知哈利 王子可望回國參加祖父葬禮，至於他懷有身孕的妻子梅根是否同行，仍待確認。

白金漢宮聲明指出，「在新冠病毒疫情期間，依據政府建議和社交距離準則，女王考慮修改愛丁堡公爵葬禮和禮儀安排。細節將在適當時候確認。」

英國白金漢宮9日宣布，英國女王伊麗莎白二世夫婿、愛丁堡公爵菲立普親王病逝於溫莎城堡，享耆壽99歲。圖為宣告9日掛在白金漢宮門籬上。(歐新社)

菲立普親王逝世後，政府建築物和皇家住所降半旗，英國 電視台也取消原定節目，改為特別報導。全英各地包括倫敦塔和愛丁堡城堡、直布羅陀和在海上的皇家海軍艦艇，均將在10日中午施放41響禮炮，以示哀悼。

與此同時，為避免人群排隊聚集，白金漢宮和英國政府特別敦促人們不要在皇家住所外獻花紀念，白金漢宮呼籲有心致意者，改成上網簽署悼念書。英國是歐洲疫情死亡人數最高的國家，至今已有12萬7000多人死亡，且為控制疫情，全國仍處在封城限制中。

伊麗莎白女王的母親2002年去世時，靈柩曾停放在國會大廈西敏寺大廳供人瞻仰，有成千上萬人前來致敬。

但菲立普親王的遺體不會供人瞻仰，除疫情考量之外，也和他生前「不想大驚小怪」的一貫態度有關；而且按照他的遺願，也不會舉行國葬。

菲立普親王的葬禮將在溫莎城堡聖喬治教堂舉行，紋章院表示，「這麼做符合風俗，也符合菲立普親王殿下的意願。」

聖喬治教堂幾個世紀以來均是皇家葬禮和婚禮舉行地。2018年哈利王子和梅根馬克爾(Meghan Markle)的婚禮就是在同一地點舉行。

白金漢宮將在稍後宣布何時舉行葬禮以及有多少人參加。根據英國防疫規定，葬禮活動不得超過30人，很可能只有直系親屬參加。

菲立普親王與女王(右前)與第二代查理和妻子卡蜜拉(左)，以及第三代的哈利與梅根、威廉與凱特夫妻出席2017年聖誕的教堂活動。(美聯社)

據指出，哈利王子可望自加州飛返英國，向祖父告別。今年36歲的哈利王子與祖父一直很親密。哈利的母親戴安娜王妃於1997年去世後，菲立普親王在威廉王子和哈利王子的生活中，扮演了至關重要的角色。這也將是哈利一年多以來首度返回英國。

根據英國防疫規定，來自美國的旅客登機前須檢測呈陰性反應，抵達後需隔離10天，若五天後測試為陰性，可提前結束隔離。由於梅根懷有第二個孩子，很可能不會同行。

(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)