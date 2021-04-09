控槍團體讚行政令 共和黨籍州長嗆聲不配合

司法部將在30天內提出針對管控「幽靈槍」的法規，並在60天內提出管控手槍槍托(pistol stabilizing brace)的法規。圖為伊利諾州槍店展示的槍枝。(Getty Images)

拜登 總統宣布六項行政令限槍，對此控槍團體表示歡迎，但仍須採取更多措施；但共和黨籍州長抨擊拜登的政策，亞利桑納州 長杜西(Doug Ducey)還簽署立法，阻擋聯邦行政令執行。

奧克拉荷馬州 共和黨籍州長史提特(Kevin Stitt)8日砲轟拜登的行政令與立法提案；他表示：「只要我還是州長，我們將力抗聯邦政府的干涉。華府的黨派偏見與總統的立場讓人非常失望；我們將捍衛奧克拉荷馬州的擁槍權。」

拜登表示，槍支暴力在美國為公衛危機，政府的行政令並不牴觸憲法第二修正案賦予的權利，但史提特表示，拜登政府「企圖限縮美國人的權利」。他說：「我必須保護奧州的生活方式，但這些陰謀企圖奪走身為公民應有的權利。在奧克拉荷馬，我們篤信自由與個人責任，因此身為州長，我必須挺身而出。」

在亞利桑納州，州長杜西則簽署法案阻擋聯邦任何形式的槍枝控管。法案提案人，州眾議員比亞修奇(Leo Biasiucci)表示：「不論是背景審查獲釋禁止AR-15，亞利桑納州不想要聯邦政府侵犯憲法第二修正案賦予的權利，應該由各州自行決定。」

杜西則說：「每次發生大規模槍擊案，我們就開始討論那些無法解決問題的立法。華府國會對於第二修正案有許多討論，而我簽署的法案，純粹保護我們在亞州享有的權力。」

擁槍派律師諾爾(Colion Noir)表示「身為擁槍者與擁槍權倡議人士，現在是他們推動議程和安撫極左派的最佳時機。」

眾院日前通過控槍法案，但在兩黨僵持不下的參院恐怕不容易過關，因此將50億元的社區暴力防治計畫放入基礎建設中，可能是最有希望闖關的方式。

控槍團體對拜登的政策表示歡迎，但認為還須採取更多行動；反槍枝暴力的Everytown for Gun Safety主席芬布拉特(John Feinblatt)表示：「拜登與賀錦麗政府將拯救許多人命，但要減少槍枝暴力，我們必須仰賴法律終止惡性循環，並實施被證明可行的政策。」