德州櫥櫃工廠也傳槍擊 1死5傷警中槍

德州布萊恩(Bryan)市一家櫥櫃工廠8日驚傳槍擊案，造成一人死亡、四人送醫急救，行凶者為店內員工，目前在逃。(電視截屏)

德州 警方8日表示，布萊恩(Bryan)市一家櫥櫃工廠驚傳槍擊 案，至少造成一人死亡、五人受傷送醫；槍手疑為店內員工，在警方緝捕過程中，嫌犯還開槍擊中一名州警，最後在鄰近的愛奧拉(Iola)小鎮被捕。

美聯社報導，布萊恩市警局長巴斯克(Eric Buske)表示，下午2時30分左右，「肯特摩爾櫥櫃工廠」(Kent Moore Cabinets)員工正在廠內製作產品，突然傳出槍聲，兇嫌顯然持手槍獨自犯案；警方抵達時，槍手已經逃逸。

警方表示，一名被害人當場死亡，另四人傷勢危急送醫急救，一人輕傷；還有一人哮喘症發作，也被送醫。

葛萊姆斯郡(Grimes County)警長紹爾(Don Sowell)表示，嫌犯已在距案發現場約30哩的愛奧拉小鎮被捕；德州公共安全廳表示，追捕過程中，嫌犯還開槍擊中一名州警，州警傷勢嚴重，但狀況穩定。

肯特摩爾櫥櫃工廠為客戶特製櫥櫃，員工總數600多人，公司在官網發表聲明表示，發生槍擊案「極為震驚」，公司副董泰瑞莎‧賈利赫(Teresa Galliher)表示，將全力配合警方偵辦這起案件。

布萊恩市位在休士頓市西北100哩處，就在德州農工大學(Texas A&M University)左近，該市居民約9萬人。

德州州長艾伯特(Greg Abbott)發表聲明，為被害人、受傷的州警及其家人祈禱。

過去三周，喬治亞、科羅拉多及加州都發生重大槍擊案，造成22人死亡。

8日稍早，拜登 總統公布一系列控槍措施，但遭艾伯特抨擊為「自由派新奪權行動，想剝奪人民的槍枝」。