操作飛機引擎出意外 美社區大學中韓2留學生死亡

西內布拉斯加社區學院(Western Nebraska Community College, WNCC)航空機械系1日於席妮市立機場 (Sidney Municipal Airport, SYN)移地授課時，兩名亞裔留學生意外身亡；死者分別是現年24歲，來自中國 西安的陳肇新(Zhaoxin Chen，皆音譯)，以及現年21歲來自南韓 首爾的安葉敏(Yemin An)。

校方表示，兩名學生均為二年級生，當時正在與學校合作的席妮市機場維修大樓，實際操作引擎。

意外發生後，轄區內的席妮市警局、夏陽郡(Cheyenne County)警長辦公室、席妮市義消及救護車迅速馳援，並封鎖現場採證調查，將教職員及學生移置於機場西北角維修大樓旁的停機坪上。

其中一名學生在向警方描述事發經過時，疑因整個人發抖、句不成句，難以向警方完整陳述事件始末。

相關驗屍工作已於5日完成，校方也透過南韓及中國的駐美大使館，與學生家屬取得聯繫；相關單位尚未公布死者確切死因，校方也未透露家屬何時來美。不過，在5日發表的最新聲明中指出，已成立緊急事故應對小組，並將針對受這次事件影響的教職員工及學生提供心理諮商。

由於事故現場離機場跑道及航廈仍有一段距離，這起意外並未造成機場營運中斷。此外，除了席妮市警局及郡警長辦公室外，聯邦航空管理局(FAA)也已介入調查。

西內布拉斯加社區大學校長卡門‧席蒙(Carmen Simone)說：「對於失去葉敏與肇新這兩位優秀的學生，我們深感遺憾，並對家屬致上哀悼。」

他在聲明中說，「發生於1日的這起意外，對於本校及航空機械系都是不可承受之重。航空機械系學生之間感情要好、情同手足，因此我們將會與學生家屬，以及受本次意外影響的教職員、學生站在一起，共同度過這段悲傷的時刻。」