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Paycom創辦人成最高薪CEO 加入「樂施誓約」捐半數財產

編譯潘勛／綜合6日電

據上市公司Paycom Software日前呈交證券交易委員會的年度股權委託書指出，公司2020年付給創辦人兼執行長瑞奇森(Chad Richison)的薪酬，價值達2億1100萬元，為史坦普指數500家上市公司薪給最高，而且瑞奇森的身價若隨公司股價上揚，可望在幾年內突破20億元。

華爾街日報(WSJ)6日報導，瑞奇森住在奧克拉荷馬市，他的薪酬配套裡最重要便是公司的限制性股票，未來十年可望讓瑞奇森的財產增加20億元；但業務為薪資暨人力資源雲端管理的Paycom公司表示，除非公司股價翻漲一倍以上，不然他不會拿到那些薪酬。

據股權顧問機構Institutional Shareholder Services所轄部門ISS ESG所做獨立調查，若按股價計算，瑞奇森2020年的薪酬則將近7億200萬元。

瑞奇森現年50歲，1998年創辦Paycom這家軟體公司，操盤至今，也是該公司最大股東，目前股價估值為32億元，該公司股價上漲，讓瑞奇森登上富比士雜誌的億萬富豪榜；去年年底，他簽名加入由比爾‧蓋茲及巴菲特創設的「樂施誓約」(Giving Pledge)，矢言捐出半數財產。

據研究機構MyLogIQ指出，瑞奇森2020年取得的薪酬，在已做財報的史坦普指數500公司執行長當中為最高，此外至少自2010年來，那筆薪酬也名列前五名中。

Paycom的市值將近230億元，相形科技巨擘如蘋果近2兆1000億、特斯拉6350億，只算「小咖」；Paycom去年營業額為8億4100萬元。

跟其他執行長不凡酬勞一樣，瑞奇森的薪酬設有條件；他的薪給最大部分是去年11月給他的限制性股票，市值1億6100萬元，占公司已發行股份的2.7%。那些股票的半數只有在Paycom股價六年內來到每股1000元，而且2030年底以前連續20個交易日維持那個價位，才全部歸屬給他。

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