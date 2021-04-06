戴爾、美航、AT&T…大企業發聲 不認同投票權受限

德州州長艾巴特支持新選舉法案，5日表示不會為新球季德州遊騎兵隊在德州主場首戰開球，抗議大職棒聯盟抵制喬州投票法的立場。(美聯社)

跨國大公司如AT&T，也加入反對喬州新選舉法的企業行列中。(美聯社)

圖為共和黨占優勢的德州正在州議會提案修改選舉法，將較以往更嚴格限制選民投票資格與投票方式，包括嚴查身分等，引發爭議。圖為去年7月德州哈里遜郡舉行初舉複選時，選務人員(左)查核一位準備投票的選民(右)的駕照。(美聯社)

多家知名美國 企業近日紛紛對共和黨執政州立法限制甚至排除投票 權表達關切。戴爾(Dell)、美利堅航空(American Airlines)便發表聲明點名德州 的州參議會第7號法案(Senate Bill 7)及州眾議會第6號法案(House Bill 6)。美國電信業巨擘AT&T則呼籲各界關注複雜的選舉制度，民意代表應該承擔責任，並且擴大民眾參與投票的義務。

來源：KVUE YouYube頻道

戴爾在聲明中說，與其想辦法限制人民投票，政府更應該提供創新管道，讓公民的聲音能被聽到，德州眾議會第6號法案「卻是背道而馳，因此我們反對」。

戴爾指出，尤其對婦女及少數族裔社區來說，投票權是千辛萬苦爭取之下，好不容易才獲得的。

德州參議會第7號法案上周四凌晨時分表決過關，更改現行投票規定，今後提前投票時間將遭到縮短，免下車的得來速投票則被廢除。

企業總部位於德州沃斯堡(Fort Worth)的美利堅航空在聲明中說，德州參議會法案限制民眾的投票權益，「我們堅絕反對」。

抵制明星賽撤喬州 德州州長拒開球

職棒大聯盟(MLB)德州遊騎兵隊(Texas Rangers)原邀請德州州長艾伯特(Greg Abbott)5日在比賽中開球，但艾伯特卻在行前突然拒絕參加，理由是棒球明星賽日前宣布不在亞特蘭大比賽。

艾伯特致函遊騎兵隊營運長萊布曼(Neil Leibman)指出，原本非常期待5日的活動，但職棒大聯盟卻對喬治亞州的選舉法律改革做出「不實陳述」，還決定把棒球明星賽從亞特蘭大移往別處舉辦。

艾伯特說，德州將不願意舉辦棒球明星賽或任何美國職棒大聯盟的特別活動。

共和黨籍喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)簽署後已生效的喬州選舉新法，遭到民主黨人士及企業總部位於亞特蘭大的可口可樂(Coca-Cola)、達美航空公司(Delta Air Lines)等企業批評。