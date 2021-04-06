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戴爾、美航、AT&T…大企業發聲 不認同投票權受限

記者顏伶如／綜合報導
德州州長艾巴特支持新選舉法案，5日表示不會為新球季德州遊騎兵隊在德州主場首戰開球，抗議大職棒聯盟抵制喬州投票法的立場。(美聯社)
德州州長艾巴特支持新選舉法案，5日表示不會為新球季德州遊騎兵隊在德州主場首戰開球，抗議大職棒聯盟抵制喬州投票法的立場。(美聯社)

跨國大公司如AT&T，也加入反對喬州新選舉法的企業行列中。(美聯社)
跨國大公司如AT&T，也加入反對喬州新選舉法的企業行列中。(美聯社)

圖為共和黨占優勢的德州正在州議會提案修改選舉法，將較以往更嚴格限制選民投票資格與...
圖為共和黨占優勢的德州正在州議會提案修改選舉法，將較以往更嚴格限制選民投票資格與投票方式，包括嚴查身分等，引發爭議。圖為去年7月德州哈里遜郡舉行初舉複選時，選務人員(左)查核一位準備投票的選民(右)的駕照。(美聯社)

多家知名美國企業近日紛紛對共和黨執政州立法限制甚至排除投票權表達關切。戴爾(Dell)、美利堅航空(American Airlines)便發表聲明點名德州的州參議會第7號法案(Senate Bill 7)及州眾議會第6號法案(House Bill 6)。美國電信業巨擘AT&T則呼籲各界關注複雜的選舉制度，民意代表應該承擔責任，並且擴大民眾參與投票的義務。

來源：KVUE YouYube頻道

戴爾在聲明中說，與其想辦法限制人民投票，政府更應該提供創新管道，讓公民的聲音能被聽到，德州眾議會第6號法案「卻是背道而馳，因此我們反對」。

戴爾指出，尤其對婦女及少數族裔社區來說，投票權是千辛萬苦爭取之下，好不容易才獲得的。

德州參議會第7號法案上周四凌晨時分表決過關，更改現行投票規定，今後提前投票時間將遭到縮短，免下車的得來速投票則被廢除。

企業總部位於德州沃斯堡(Fort Worth)的美利堅航空在聲明中說，德州參議會法案限制民眾的投票權益，「我們堅絕反對」。

抵制明星賽撤喬州 德州州長拒開球

職棒大聯盟(MLB)德州遊騎兵隊(Texas Rangers)原邀請德州州長艾伯特(Greg Abbott)5日在比賽中開球，但艾伯特卻在行前突然拒絕參加，理由是棒球明星賽日前宣布不在亞特蘭大比賽。

艾伯特致函遊騎兵隊營運長萊布曼(Neil Leibman)指出，原本非常期待5日的活動，但職棒大聯盟卻對喬治亞州的選舉法律改革做出「不實陳述」，還決定把棒球明星賽從亞特蘭大移往別處舉辦。

艾伯特說，德州將不願意舉辦棒球明星賽或任何美國職棒大聯盟的特別活動。

共和黨籍喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)簽署後已生效的喬州選舉新法，遭到民主黨人士及企業總部位於亞特蘭大的可口可樂(Coca-Cola)、達美航空公司(Delta Air Lines)等企業批評。

喬州通過最新的選舉投票法，引發爭議，跨國大公司也選邊站，包括總部在喬州的可口可樂...
喬州通過最新的選舉投票法，引發爭議，跨國大公司也選邊站，包括總部在喬州的可口可樂，也反對新投票法。(美聯社)

德州 投票 美國

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