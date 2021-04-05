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單次變每月.每周扣 川普選舉募款惹議 退款達1.22億

編譯陳韻涵／綜合4日電
前總統川普競選連任團隊被踼爆循環扣除捐款人的款項，被捐款人發現後，已被責令退款高達1億2200萬元。圖為川普去年在一個活動中數錢。(Getty Images)
前總統川普競選連任團隊被踼爆循環扣除捐款人的款項，被捐款人發現後，已被責令退款高達1億2200萬元。圖為川普去年在一個活動中數錢。(Getty Images)

前總統川普競選連任團隊自去年9月起，將線上小額捐款的預設捐款形式，從單次改為每月及每周，捐款人發現被循環扣款後才通報銀行或信用卡公司，後續還得自行手動解除循環捐款設定；聯邦選舉委員會(FEC)資料顯示，川普競選團隊去年11、12月被迫退還數十萬筆捐款、累計約6400萬元；若以整個競選過程來算，退款總額高達1億2200萬元。

川普利用4日「復活節」，在周末假期發聲明批評政治對手，重申選舉舞弊，呼籲抵制反對喬治亞州爭議選舉法的職棒(MLB)及企業。

川普在聲明中寫道：「大家復活節快樂，包括破壞大選且想毀了我國的激進左派瘋子(Radical Left CRAZIES)。」

「紐約時報」3日揭露，川普競選團隊早在去年6月便在未知會捐款人的情形下，將捐款預設選項訂為「每月」捐款，去年9月起則把線上捐款的頻率預設為「每周」捐款，且循環捐款附帶免責聲明細則，捐款人須自發性地手動解除循環自動扣款設定。

川普競選團隊在去年11月選舉日逼近之際，追加了第二個預付選項，讓捐款人的捐款數額增加一倍，另有多行粗體全大寫說明，迂迴告知捐款人如何解除自動循環捐款機制。

紐時早在川普競選團隊推動這項機制時就察覺有異，許多川普支持者為退伍軍人或退休人士，捐款人往往在帳戶出現未授權扣款後才驚覺，並以詐欺事件通報銀行或信用卡中心。

川普在選舉日過後，持續利用此機制虹吸捐款人的金錢，以此對抗他在多州宣揚的選舉舞弊，儘管聯邦與州競選官員表示，沒有證據顯示選舉出現舞弊現象。

紐時發現，在2020年最後兩個半月，川普競選團隊以及共和黨全國委員會(RNC)啟動超過53萬次線上退款，總額約6430萬元。

紐時分析聯邦數據發現，川普團隊2020年透過共和黨的募款平台WinRed返還約10.7%捐款。

川普的發言人米勒(Jason Miller)否認詐欺事宜，稱競選團隊透過WinRed返還的捐款比率僅0.87%，包括正式的信用卡爭議。

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