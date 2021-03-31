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4兆元基建計畫今公布 加稅籌款

記者顏伶如、編譯郭宣含／綜合報導
拜登總統31日將宣布重大基礎建設計畫。(美聯社)
拜登總統31日將宣布重大基礎建設計畫。(美聯社)

拜登總統31日將於匹茲堡宣布重大基礎建設計畫，總計預算估計在3兆至4兆元間；為了籌措修建新路、橋梁等基礎建設及打造綠色科技、人力基礎設施(human infrastructure)等計畫需要的3兆元經費，拜登政府現正研擬加稅方案；根據媒體報導，富人、夫妻聯合報稅及企業將是拜登政府這波加稅的重點對象，但年收入40萬元以下家庭不會被加稅。

拜登政府官員已開始將拜登擬推出的計畫比喻為小羅斯福總統的「新政」(New Deal)，或者詹森總統的「大社會」(Great Society)計畫；拜登31日公布的第一項計畫，將以就業與改善國人競爭力為主，第二項計畫預4月公布，將專注國內實體基礎建設與修復，並涵蓋美國的幼兒照護與教育。

對於加稅範圍究竟為何，白宮並未畫定明確界線；報導指出，白宮可能同意讓基礎建設法案在未籌措到足夠經費的情況下，就在國會過關。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)30日在新聞簡報會上說，拜登認為隨著時間演進為基礎建設法案籌措經費，是負責任的方式。

她說，基礎建設法案經費從何而來，有著各種不同看法，「某些人可能不願出錢」，但拜登對討論法案經費來源的態度開放。

對於拜登即將宣布的基礎建設法案具體細節，莎奇表示，拜登認為，企業公平繳稅方面仍有許多努力空間，讓稅制達到獎勵工作，而非有錢人。

華盛頓郵報報導，基礎建設法案金額可能高達4兆，不足的經費可能要靠舉債。

拜登競選期間，便喊出希望將公司稅(corporate tax，又稱企業稅)稅率從21%調高至28%；前總統川普任內，將企業稅從35%調降到現行的21%。

拜登先前指出，家庭年收入40萬以下將不會面臨加稅；莎奇30日則說，個人年收入40萬以下也不會被加稅。

不過，河畔財富管理公司(RWM)稅務專家麥葛拉斯(Timothy McGrath)分析，如果夫妻兩人年薪各為20萬元，合併報稅時將符合最高稅率級別，也就是所得稅將調高到稅率39.6%。

他說：「這對已婚民眾非常不公民，等於是再一次的婚姻懲罰稅負，這在稅制當中早已不是新聞。」

富比世雜誌(Fobes)報導，擁有大量海外收入的企業極可能面臨加稅；分析師評估，全美百大企業當中約有33家可能面臨增稅。

共和黨抨擊白宮支持更多支出與增稅的計畫，不僅顛覆前總統川普2017年的減稅計畫，而且調升企業稅可能不利美國企業的競爭力。

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