長榮長賜號「再度浮起」 蘇伊士運河何時暢通仍未知

長榮貨櫃「長賜輪」28日救援工作有微小成果，但距離幫它脫困還有不小差距。(美聯社)

長榮海運貨櫃輪「長賜號」(Ever Given)在蘇伊士運河 擱淺，受惠於滿月造就的大潮，長賜號終於在埃及當地時間29日凌晨4點30分成功脫離擱淺的岸邊，預料離擺正、脫離的時候已經不遠，但是蘇伊士運河何時恢復正常運作依然是未知數。

海事服務供應商Inchcape在推特中表示：「長賜號已在4點30分再度浮起，成功地在適時內得到救援」；附上的影片也顯示，長賜號已重新在岸邊漂浮，並鳴笛慶祝。

但是目前外界尚無法知曉，蘇伊士運河何時才能恢復通航，也不清楚通航後，如何消化目前在紅海及地中海等待通過運河的300多艘船隻；海洋追蹤網站「海上交通」(MarineTraffic)最新衛星影像顯示，目前長賜號依然在原先擱淺的位置附近，船首依然面向東方，附近有數艘拖船。

長賜號原是橫擋運河中間（左圖），如今右圖能看出船頭已大幅擺正，部分已脫離岸邊。（取材自VesselFinder）

埃及時間凌晨4點至5點左右，為大潮的時間，若此時不能讓長賜號重新浮起，可能將再等上數周時間，並耗費大量成本卸貨以減輕重量。

蘇伊士運河管理局(SCA)負責人雷比(Osama Rabie)表示，長賜號救援作業在29日將持續進行。

卸貨固然可減輕船重，但是起重機等卸貨裝置仍未到位，可能耗費比救援更長的時間，且所費不貲，這些是當局一開始並未卸貨的原因；不過在塞西的要求下，當局計畫在當地時間29日開始進行卸貨作業。

蘇伊士運河雙向阻塞，影響全球10%的貿易量，足讓國際貿易有被擾亂之虞，更糟的是，在新冠疫情 重創當下，國際貿易是全球經濟重要救命索，也維繫全球供應鏈不致「斷鏈」；許多船隻已決定繞道好望角，但仍有超過300艘船在運河兩端等待通過。

這對埃及政府而言也是大損失；蘇伊士運河管理局負責人雷比表示，運河每天因此少了1300萬至1400萬元的營收 。而「長賜號」造成的總體損失，上看高達500億元。