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蘇伊士運河大塞船 五角大廈：恐影響軍艦通行

編譯柯立偉／綜合28日電
長榮貨櫃「長賜號」28日仍然擱淺在蘇伊士運河，雖然救援工作有微小成果，但距離幫它脫困還有不小差距。(美聯社)
長榮貨櫃「長賜號」28日仍然擱淺在蘇伊士運河，雖然救援工作有微小成果，但距離幫它脫困還有不小差距。(美聯社)

五角大廈28日證實，長榮海運「長賜號」卡在蘇伊士運河的情況未解，可能影響美軍軍艦的通行。但也強調，國防部仍有其他方法，能夠保證美軍在當地的行動正常運作。

海軍第五艦隊發言人蕾貝卡‧雷巴洛(Rebecca Rebarich)表示：「我們不會對特定事件所可能造成的影響做出評論。不過蘇伊士運河挾制地中海與印度洋，是重要戰略地點。不論對商船或軍艦，斷航的時間越長，影響也越大。但即使斷航時間延長，美軍也有能力在受影響地區維持戰力。」

現在塞在蘇伊士運河兩端的商船已超過300艘。有部分船東已在考慮要讓商船改道，繞行南非好望角(Cape of Good Hope)。但專家指出，這個路線要面臨兩大問題：時間成本與海盜威脅。

美國國防大學教授蘇利文(Paul Sullivan)指出，如果船隻決定繞行非洲南端，就必須加強安保措施。因為東非一帶，特別是葉門(Yemen)與索馬利亞(Somalia)這一帶水域，是世界上海盜事件頻發的熱點之一。事實上，全世界海盜事件頻發的十個熱點中，非洲水域就占了六個，包含亞丁灣、幾內亞灣、貝南灣、奈及利亞沿岸等。因此船行此地，風險極高。

相比於商船，軍艦應對海盜的能力高出許多，然而，這不表示對軍艦毫無影響。蘇利文指出，「除了因應波灣或印度洋突發事件的反應時間拉長以外，應付海盜也會消耗軍艦戰力。」因此，蘇利文在一封給國會的信中表示，「是時候重新思考軍艦在世界各地咽喉點(choke point)部署的問題了，『咽喉點』被稱作『咽喉點』是有原因的，因為只有這一個出入口。」

長賜號擱淺至今正好一周，埃及政府正與專家商討如何為擱淺貨輪脫困。目前船隻已可移動約100呎，並重新恢復動力。然而船隻底部仍深陷岸邊沙灘，持續阻擋運河兩岸通行。

衛星圖片顯示，長榮貨櫃「長賜號」28日仍然卡在蘇伊士運河，拖船正在努力為它解困。...
衛星圖片顯示，長榮貨櫃「長賜號」28日仍然卡在蘇伊士運河，拖船正在努力為它解困。(美聯社)

蘇伊士運河 蘇利文 印度

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