長賜號還在卡 埃及下令卸貨 總損失上看500億

衛星圖片顯示，長榮貨櫃「長賜號」28日仍然卡在蘇伊士運河，拖船正在努力為它解困。(美聯社)

長榮海運貨櫃輪「長賜號」(Ever Given)在蘇伊士運河 擱淺，擾亂全球貿易甚至經濟前景，造成的總體損失，上看高達500億元。當地時間29日凌晨將是貨輪能否快速脫困的關鍵時間，以外，埃及總統塞西(Abdel Fattah al-Sisi)已決定卸下長賜號上近2萬個貨櫃，挖沙行動繼續不分晝夜進行，更多船隻也陸續趕往運河馳援。

大潮脫困若落空 「還得等上數周」

蘇伊士運河在當地時間28日晚間至29日凌晨為大潮，這段期間至為重要；船隻追蹤網站VesselFinder專家納茨可夫(PlamenNatzkoff)認為，若此時船隻仍無法移動，可能就得再等上「幾個星期」。

截至目前，雖然長賜號已移動約30公尺，但仍難撼動這艘400公尺長的巨輪；還有來自蘇伊士運河管理局(SCA)的消息人士向路透稱，長賜號下方的岩石將讓救援複雜化。

越來越多船隻前往蘇伊士運河馳援，包含荷蘭籍Alp Guard及義大利 籍Carlo Magno拖船，以及賽普勒斯籍THSD Causeway挖泥船等，將與當地已有的十幾艘船隻合作，試圖將長賜號拖出，甚至美國海軍的拖曳專家團隊也將於近日抵達。

蘇伊士運河管理局表示，截至28日已挖出近3萬8000立方公尺、18公尺深的沙土，將不分晝夜繼續挖沙及拖曳；負責人雷比(Osama Rabie)27日表示，目前仍不清楚運河何時能重新運作。

固然卸貨可減輕船重，但是起重機等卸貨裝置仍未到位，可能耗費比救援更長的時間，且所費不貲，這些是當局一開始並未卸貨的原因；不過在塞西的要求下，當局計畫在當地時間29日開始進行卸貨作業。

蘇伊士運河雙向阻塞，影響全球10%的貿易量，足讓國際貿易有被擾亂之虞，更糟的是，在新冠疫情重創當下，國際貿易是全球經濟重要救命索，也維繫全球供應鏈不致「斷鏈」；許多船隻已決定繞道好望角，但仍有超過300艘船在運河兩端等待通過。

這對埃及政府而言也是大損失；蘇伊士運河管理局負責人雷比表示，運河每天因此少了1300萬至1400萬元的營收 。而「長賜號」造成的總體損失，上看高達500億元。