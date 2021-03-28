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給地球1小時 全球地標接力「熄燈休息」

編譯林育正／綜合27日電
給「地球一小時」，全球各大城市熄燈響應。圖為27日晚熄燈前後的法國巴黎艾菲爾鐵塔一帶的景色。(Getty Images)
給「地球一小時」，全球各大城市熄燈響應。圖為27日晚熄燈前後的法國巴黎艾菲爾鐵塔一帶的景色。(Getty Images)

全球各大城市在27日熄燈響應「地球一小時」(Earth Hour)活動，呼籲全球重視破壞大自然與疾病疫情的相互關係。

各地時間晚間8時半，從新加坡、香港，到澳洲雪梨歌劇院；首爾的崇禮門與曼谷的中央世界購物中心(Central World mall)；歐洲的艾菲爾鐵塔、羅馬競技場和柏林布蘭登堡門等世界各大城市的天際線與地標紛紛轉暗，給地球一個小時的休息時間。

給「地球一小時」，全球各大城市熄燈響應。圖為27日晚熄燈前後的德國柏林布蘭登堡門...
給「地球一小時」，全球各大城市熄燈響應。圖為27日晚熄燈前後的德國柏林布蘭登堡門景色。(路透)

活動主題由過去的環境與動物保育，到了今年聚焦於人類身上；活動發起單位世界自然基金會(WWF)執行長蘭博汀尼(Marco Lambertini)表示：「保護大自然是我們的道德責任，失去大自然使我們面對疾病更加脆弱，加快氣候變遷，導致世界陷入糧食危機。」

「不論是授粉者減少，河川與大海中的魚銳減，或是森林的消失，與物種多樣性下降，各種證據都指向自然界遭逢巨大威脅。」蘭博汀尼說，「而一切的起因是我們生活以及經濟運行的方式」。

每年舉辦的「地球一小時」活動呼籲大眾對氣候與環境變遷付諸實際行動；但主辦單位表示希望將活動主旨，聚焦在大自然的破壞造成疾病的遽增上，主角由動物改為人類。專家相信大量砍伐、破壞動物棲息地與氣候變遷等行為，將破壞地球環境，並警告若無作為，未來可能再次出現大規模疫情。

新加坡民眾譚伊恩(Ian Tan，音譯)表示：「地球一小時訴求的不僅是節約能源，而且是記住人類對環境的衝擊。」不過他也表示，自2007年開始舉辦的地球一小時活動，未能帶來足夠改變，「這活動還不算太成功，一小時不足以讓我們記得氣候變遷是個重大的議題」。

氣候變遷 新加坡 疫情

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