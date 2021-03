給地球1小時 全球地標接力「熄燈休息」

全球各大城市在27日熄燈響應「地球一小時」(Earth Hour)活動,呼籲全球重視破壞大自然與疾病疫情 的相互關係。

各地時間晚間8時半,從新加坡 、香港,到澳洲雪梨歌劇院;首爾的崇禮門與曼谷的中央世界購物中心(Central World mall);歐洲的艾菲爾鐵塔、羅馬競技場和柏林布蘭登堡門等世界各大城市的天際線與地標紛紛轉暗,給地球一個小時的休息時間。

Hello #France and #Germany, it's nearly time for #EarthHour! 🌍 Get ready to switch off for our planet at 8.30pm and participate online 🌐 by sharing our must-watch Virtual Spotlight video on our social channels! 🎬 https://t.co/4s34ZqZhzP pic.twitter.com/IAZjdjT1v4