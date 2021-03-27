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口罩、乾洗手能「抵稅」IRS：買給家人也適用

記者顏伶如／綜合報導
國稅局宣布，購買口罩、洗手液、消毒濕巾等防疫用品的開銷，可作為醫療費用抵稅。(Getty Images)
國稅局宣布，購買口罩、洗手液、消毒濕巾等防疫用品的開銷，可作為醫療費用抵稅。(Getty Images)

國稅局(IRS)26日宣布，購買口罩、乾洗手、消毒濕巾等防疫用品，將符合能夠抵稅的「醫療支出」(medical expenses)，或者從省稅醫療帳戶中扣抵。

國稅局在聲明中指出，目的在於避免新冠病毒傳播的個人防護裝備(Personal protective equipment，PPP)購買，例如口罩、乾洗手、消毒濕巾、洗手皂、拋棄式手套，如果原本並不在保險給付範圍內，都可以視同稅法(Internal Revenue Code)第213條中的可抵扣醫療支出(deductible medical expenses)。

國稅局宣布，購買口罩、洗手液、消毒濕巾等防疫用品的開銷，可作為醫療費用抵稅；圖為...
國稅局宣布，購買口罩、洗手液、消毒濕巾等防疫用品的開銷，可作為醫療費用抵稅；圖為26日在紐約市皇后區法拉盛街頭，民眾和巡邏的警察都戴著口罩。(路透)

購買個人防護裝備則除了納稅人自己使用，還包括給配偶及被撫養人使用；符合抵扣的購買時間則從2020年1月1日起。

醫療支出如果超過納稅人調整後總收入(adjusted gross income，AGI)7.5% ，報稅時採列舉(itemize)扣除，便可以抵扣。一般而言，只有少數納稅人採取列舉扣除報稅，符合醫療支出抵扣的納稅人則更少。

CNBC報導，舉例來說，年收入10萬元的納稅人申報2020年所得稅時，醫療開銷超過7500元可以抵扣，報稅時須採列舉扣除。但如果醫療支出已經向保險公司報帳，報稅時則不符抵扣資格。

報稅 保險 國稅局

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